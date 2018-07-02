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استحوذت 5 شركات سمسرة على حصة سوقية تبلغ %67 من تعاملات المؤسسات خلال الـ6 شهور الماضية من العام الجارى .



وجاءت الشركات كالتالى أولاً شركة «المجموعة المالية للسمسرة فى اﻷوراق المالية« بحصة سوقية %25 وبقيمة تداول 40.8 مليار جنيه، ثم شركة «التجارى الدولى للسمسرة فى اﻷوراق المالية» بحصة سوقية %19 بقيمة 31 مليار جنيه، تلتها شركة «أرقام لتداول اﻷوراق المالية» بحصة %9.6 بقيمة 15.7 مليار جنيه .



وجاءت أيضًا شركة «بلتون لتداول اﻷوراق المالية» فى الترتيب الرابع بحصة سوقية %8.5 بقيمة 14 مليار جنيه، وأخيرًا شركة «إتش سى لتداول اﻷوراق المالية» بحصة سوقية %6.8 بقيمة 11 مليار جنيه .



أما عن ترتيب شهر يونيو، فسجلت المجموعة المالية المركز الأول بترتيب تعاملات المؤسسات بعدما استحوذت على حصة سوقية بـ%21.9، يليها إتش سى بحصة %16.8، ثم التجارى الدولى بنسبة %16.6، ومن بعدها بلتون بـ%10.9، وفى المركز الخامس جاءت أرقام بنسبة %7.5.



«EFG» تغرد فى صدارة الأجانب



اقتنصت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية «EFG»، صدارة ترتيب شركات السمسرة وفقاً لتعاملات الأجانب خلال النصف الأول من العام الحالى، وبفارق مريح عن أقرب منافسيها شركة التجارى الدولى للسمسرة CIBC.



احتلت المجموعة المالية للسمسرة صدارة تعاملات الأجانب خلال النصف الأول من العام الحالى، بعد أن حققت قيم تداولات قاربت 28.766 مليار جنيه، وبحصة سوقية %33.8، فيما تلتها شركة التجارى الدولى للسمسرة، والتى سجلت قيم تعاملات بلغت 18.6 مليار جنيه، وبحصة سوقية 21%.



واقتنصت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، المركز الثالث، بحصة سوقية %10.2 وبقيم تعاملات 8.6 مليار جنيه، تلتها شركة بلتون لتداول الأوراق، بعد أن سجلت قيم عمليات 7.2 مليار جنيه، وحصة سوقية %8.5، فيما احتلت شركة إتش إس بى سى المرتبة الخامسة بعد أن حققت قيم عمليات وصلت إلى 6.1 مليار جنيه، وحصة سوقية %7.1.



وجاءت الشركات فاروس، إتش سى، هيرمس، مباشر، نعيم فى المراكز من 6 إلى 10 على التوالى.



وعلى صعيد أداء الشركات خلال شهر يونيو الماضى، فقد احتلت المجموعة المالية صدارة ترتيب الشركات محققة حصة سوقية قاربت %30 مسجلة قيم عمليات وصلت إلى 2.9 مليار جنيه، تلتها شركة التجارى الدولى فى مركز الوصيف بحصة سوقية %22.9 وبقيم عمليات 2.2 مليار جنيه.



وجاءت شركة بلتون فى المرتبة الثالثة محققة قيم تداول 1.2 مليار جنيه، وحصة سوقية %12.6، وفى المركز الرابع جاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية محققة قيم عمليات 951.8 مليار جنيه، وبحصة سوقية %9.6، واقتنصت إتش إس بى سى المرتبة الخامسة بحصة سوقية %9.1 وقيم عمليات 910.9 مليون جنيه.



■ بعد استبعاد الصفقات



المجموعة المالية تتصدر قائمة داخل المقصورة



■ سجلت 39.8 مليار جنيه وحصة سوقية %12

حافظت «المجموعة المالية» على صدارتها بتعاملات قائمة «داخل المقصورة بعد استبعاد الصفقات»، وذلك خلال تعاملات النصف اﻷول من العام الجارى مقارنة بالفترة المناظرة من العام المنقضى، بقيمة تداول سجلت 39.8 مليار جنيه وحصة سوقية %12.



وفى الترتيب الثانى جاءت شركة «التجارى الدولي» بقيمة 34 مليار جنيه من خلال الاستحواذ على حصة سوقية بنحو %10.4، تلتها شركة «هيرمس» بقيمة 30.8 مليار جنيه بحصة سوقية %9.4.



وفى المرتبة الرابعة جاءت شركة «بلتون» بقيمة 21 مليار جنيه وحصة سوقية %6، وأخيرًا شركة «فاروس» بقيمة تداول سجلت %4.8 عند 15.8 مليار جنيه .



وعلى صعيد تعاملات شهر يونيو الماضى، جاءت شركة «المجموعة المالية» فى الصدارة أيضًا بحصة سوقية %12.5 بقيمة تداول 3.9 مليار جنيه، تلتها «التجارى الدولي» بحصة سوقية %11.5 بقيمة 3.6 مليار جنيه، ثم «فاروس» بقيمة تداول 2.3 مليار جنيه بحصة سوقية %7.3، تلاها «بلتون» بقيمة 2 مليار جنيه وحصة سوقية %6.9 وأخيرًا شركة «هيرمس» بقيمة تداول 1.8 مليار جنيه بحصة سوقية %6.





«CIBC» نجم التداول الإلكترونى



حسمت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية «CIBC»، صدارة تعاملات التداول الإلكترونى خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، بعد منافسة شرسة مع المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، والتى اكتفت بالمرتبة الثانية، بفارق ضئيل للغاية عن المتصدر.



احتلت شركة التجارى الدولى للسمسرة المرتبة الأولى فى تعاملات التداول الإلكترونى، محققة قيم عمليات 29.4 مليار جنيه، أهلتها للسيطرة على حصة سوقية %13.6، وبفارق ضئيل للغاية عن ملاحقتها المجموعة المالية للسمسرة، والتى احتلت الوصافة مسجلة قيم عمليات 28.8 مليار جنيه، وحصة سوقية %13.4.



وجاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المرتبة الثالثة مسجلة قيم تداولات 20.9 مليار جنيه، وحصة سوقية %9.6، ثم شركة أرقام لتداول الأوراق، بحصة سوقية %7.2، وبقيم عمليات 15.5 مليار جنيه، وفى المرتبة الخامسة جاءت شركة بايونيرز بحصة سوقية %5.8 وبقيم تداولات 12.6 مليار جنيه.



واحتلت الشركات هيرمس، نعيم، فاروس، مباشر، عربية أون لاين الترتيب من السادس إلى العاشر على التوالى.



وعن أداء الشركات فى شهر يونيوالماضى، فقد احتلت المجموعة المالية صدارة الترتيب محققة قيم عمليات 2.9 مليار جنيه، وبحصة سوقية %13.8، بفارق ضئيل للغاية عن ملاحقتها المباشرة التجارى الدولى للسمسرة، والتى سجلت عمليات بقيمة 2.8 مليار جنيه، وبحصة سوقية %13.2.



واحتلت بلتون المرتبة الثالثة بحصة سوقية %10.1 وبقيم عمليات 2.1 مليار جنيه، تلتها شركة أرقام والتى سجلت قيم عمليات 1.7 مليار جنيه، وحصة سوقية %8.2، واقتنصت شركة بايونيزر المرتبة الخامسة مسجلة حصة سوقية %5.2 وبقيم عمليات 1.1 مليار جنيه.



تبادل أدوار بتعاملات العرب



تبادلت «المجموعة المالية» وشركة «هيرمس» للسمسرة فى الأوراق المالية اﻷدوار على صعيد تعاملات العرب خلال النصف اﻷول من العام الجارى .



وجاءت شركة «المجموعة المالية» فى الصدارة مقارنة بالمركز الثانى وذلك بقيمة تداول بلغت 8.2 مليار جنيه وحصة سوقية %17.6، فيما تراجعت «هيرمس« من الصدارة لتأتى فى الترتيب الثانى بقيمة تداول بلغت 7.9 مليار وحصة سوقية 17.



وفى الترتيب الثالث جاءت شركة «التجارى الدولي« بحصة سوقية %12.4 وقيمة تداول بلغت 5.7 مليار جنيه، تلاها شركة «فاروس» التى استحوذت على حصة سوقية بنحو %11.3 وقيمة تداول 5.3 مليار جنيه، وأخيرًا شركة «بلتون» بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه وحصة سوقية %7.6.



وجدير بالذكر أن شركة «المجموعة المالية للسمسرة فى اﻷوراق المالية» احتلت الصدارة أيضًا بتعاملات العرب خلال شهر يونيو الماضى، بحصة سوقية %22 بقيمة تداول 766.5 مليون جنيه، تلاها شركة «التجارى الدولي« بقيمة 484.7 مليون ورقة مالية بحصة سوقية %14، ثم «فاروس» بقيمة تداول 425.9 مليون جنيه بحصة سوقية %12، تلاها شركة «أرقام» بقيمة 376 مليون ورقة مالية بحصة سوقية %10.9، وأخيرًا «هيرمس« بقيمة 311 مليون جنيه بحصة سوقية %9.



«التجارى الدولى» فى مقدمة الصفقات و«فاروس» وصيفاً



انفردت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية CIBC بصدارة ترتيب شركات السمسرة وفقاً لتداول الصفقات، خلال النصف الأول من العام الحالى، بفارق مريح عن الوصيف شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.



واحتلت التجارى الدولى صدارة ترتيب الشركات وفقاً لتداول الصفقات، بعد أن نفذت عمليات بقيمة 8.3 مليار جنيه، أهلتها للسيطرة على حصة سوقية بنحو %28.9، تلتها شركة فاروس محققة قيم تداولات قاربت 3.4 مليار جنيه، وبحصة سوقية %12.



وفى المركز الثالث جاءت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، محققة قيم تداولات وصلت إلى 2.9 مليار جنيه، وبحصة سوقية %10، تلتها شركة أرقام لتداول الأورق، والتى سجلت قيم عمليات 2 مليار جنيه، حصة سوقية %7.1، فيما جاءت شركة بلتون فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية %6.9 وبقيم تداولات 2 مليار جنيه.



وجاءت الشركات المجموعة المالية، مترو، العربى الإفريقى، سيجما، وبلوم مصر فى الترتيب من السادس إلى العاشر.



وعن ترتيب الشركات بنهاية شهر يونيو الماضى، فقد احتلت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية المرتبة الأولى مستفيدة من تنفيذ صفقة على أسهم شركة المستقبل للتنمية العمرانية بقيم 1.2 مليار جنيه، والتى أهلتها إجمالا لتنفيذ صفقات بقيمة 2.5 مليار جنيه، وحصة سوقية %41.1، تلتها شركة بلتون والتى سجلت عمليات بقيمة 1.1 مليار جنيه، وبحصة سوقية %18.6. جاءت فاروس فى المرتبة الثالثة بقيم عمليات 1 مليار جنيه، وحصة سوقية %16.3، ثم شركة التجارى الدولى بحصة سوقية %6.1، وبقيم عمليات 378 مليون جنيه، وفى المركز الخامس جاءت شركة العمالقة بعد تنفيذ صفقات بقيم 277 مليون جنيه، أهلتها للسيطرة على حصة سوقية بنحو%4.5.









