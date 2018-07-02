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اقتصاد وأسواق
تعاون بين «الحاصلات» و«الزراعة» لتدريب المصدرين
الإثنين 02 يوليه 2018 09:44 ص
الزراعة
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الزراعة
أحمد اللاهوني:
يوقع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اليوم برتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الوزير عز الدين أبوستيت ولفيف من قيادات الجانبين.
وقال عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس إن البروتوكول يهدف إلى تدريب المصدرين على منظومة الفحص الجديدة للحاصلات الزراعية والاستخدام الأمثل للمبيدات.
وأضاف دمرداش، فى تصريحات لـ«المال»، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة للوزارة ستتولى عملية التدريب باعتبارها الجهة الفنية الأكثر تخصصًا فى هذا المجال.
وعانى قطاع الحاصلات الزراعية، عدة قرارات حظر اتخذتها بعض الدول العربية والأوروبية خلال الموسم الماضى 2017/2016، لكن الحكومة متمثلة فى وزارتى التجارة والزراعة نجحت فى استئناف التصدير لتلك الدول مرة أخرى.
وامتدت تلك الجهود لإثناء عدد من دول العالم الأخرى عن فرض حظر على وارداتها من الفواكه والخضر المصرية، كان آخرها قرار روسيا مؤخرا وقف حظر فرضته على البطاطس المصرية من 8 مناطق.
يشار إلى أن بعض الدول بينها السعودية والإمارات والبحرين والكويت، فرضت حظرًا على استيراد ثمار الفلفل والخس والجوافة والفراولة من مصر مؤقتاً، خلال الموسم الماضى، وفرضت أمريكا حظرًا على الفراولة، وروسيا على البطاطس، بعد فحص وتحليل عينات وثبت استمرار ورود شحنات عالق بها بعض متبقيات المبيدات.
وتعود أزمة حظر الحاصلات الزراعية إلى مرور شحنات عالق بها بعض متبقيات مبيدات، لكن الحكومة تغلبت على هذا الأمر باستحداث نظام جديد للرقابة بالتعاون بين وزارتى التجارة والزراعة، يتضمن فحصا وتحليلا لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.
يذكر أن صادرات القطاع الزراعي وصلت من بداية الموسم التصديري وحتى نهاية مايو من العام الحالي إلى ما يقرب من 1.9 مليار دولار بنسبة زيادة %5 مقارنة بالفترة نفسها في الموسم السابق.
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