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عقـــارات
خبير اقتصادي يتوقع «انهيار أسعار العقارات» قريبًا
الإثنين 02 يوليه 2018 01:56 ص
أسعار العقارات
أخر الأخبار
أسعار العقارات
وكالات:
توقع الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، انهيار أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة بعد حالة الارتفاع الجنوني في أسعارها.
وأرجع، في مداخلة مع برنامج «صح النوم»، مساء الأحد، أسباب ذلك إلى تراجع الطلب على العقارات، معتبرًا أن «مصر الآن في بالونة عقارية».
وقال: «انخفاض الطلب على السلع والعقارات في مصر أحد أسباب التضخم الحالي، وارتفاع قيمة تحصيل الضرائب نهاية العام ليس مؤشرًا على حركة السوق في مصر، وكذلك العقارات، التي يتم إنشاؤها حاليًا ووصلت أسعارها لأرقام خيالية، فلا يوجد عليها طلب، وهو ما سيؤدي لانهيار أسعارها فجأة».
الاستثمار العقاري
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