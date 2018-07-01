استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 629 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارًا خلال التعاملات اليومية نتيجة إغلاق بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21 اليوم نحو 629 جنيها للجرام مقابل 630 جنيها أمس الأول.



وسجل عيار ١٨ سجل 539 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 719 جنيها، وسجلت الأوقية 1250 دولارا.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5036 جنيها بدلاً من 5045 جنيها أمس الأول.