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سيـــاســة
الولايات المتحدة: بشار الأسد لم يعد مشكلة استراتيجية
الأحد 01 يوليه 2018 09:50 م
بشار الأسد
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بشار الأسد
متابعات
كشف جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للأمن القومي، عن تغير مهم ولافت في موقف سلطات الولايات المتحدة من الرئيس السوري، بشار الأسد.
ووفق ما نقله موقع روسيا اليوم الروسي، قال بولتون، في مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس السوري حقق انتصارا في الحرب الدائرة في بلاده: "بصراحة، لا نعتقد أن الأسد يمثل مشكلة استراتيجية".
وشدد بولتون على أن "المشكلة الاستراتيجية تتمثل بإيران"، موضحا: "الحديث لا يدور فقط عن برنامجها المستمر لتطوير الأسلحة النووية، وإنما كذلك عن دعمها الكبير والمتواصل للإرهاب الدولي، وكذلك عن وجود قواتها الدورية في الشرق الأوسط".
وأصرت الولايات المتحدة بشكل ثابت منذ اندلاع الأزمة السورية على ضرورة رحيل الأسد من السلطة، وحملته المسؤولية عن الأزمة في بلاده كما اتهمته بارتكاب جرائم حرب ضد شعبه.
وشنت الولايات المتحدة، بعد تولي ترامب زمام السلطة في البلاد، ضربتين على القوات الحكومية، في أبريل 2017 وأبريل 2018، بذريعة استخدام الجيش السوري سلاحا كيميائيا، ووصف سيد البيت الأبيض نظيره السوري "بالحيوان".
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