ترامب: سنلاحق شركات أوروبية تواصل التعاون مع إيران

ترامب وميركل...

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض من دون أدنى شك عقوبات اقتصادية على شركات أوروبية ستستمر في التعامل مع إيران خلافا لمطالب واشنطن.



ووفق ما نقله موقع روسيا اليوم عن وكالات، حمّل ترامب، في مقابلة أجرتها معه قناة FOX NEWS الأمريكية، منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" المسؤولية عن التلاعب بأسعار النفط، مشددا على أنه من الأفضل للمنظمة وقف هذه الممارسات لأننا الولايات المتحدة تحمي العديد من الدول الأعضاء فيها.



ووجه سيد البيت الأبيض انتقادات شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قال، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الأفضل للولايات المتحدة رص الصفوف مع القارة العجوز في وجه الصين: "الاتحاد الأوروبي ربما ليس أقل سوءا من الصين، لكنه أصغر منها".



ووصف ترامب تصرفات الأوروبيين بأنها "فظيعة"، موضحا أن التعاون العابر للأطلسي يجري إلى جانب واحد، حيث لا تهتم أوروبا بشراء السيارات والمنتجات الزراعية الأمريكية.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تطور علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على حساب مصالح مزارعيها، بينما يحمي الأوروبيون مزارعيهم على حساب التعاون مع واشنطن.



كما ذكر ترامب أن الولايات المتحدة، علاوة على العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي، تصرف مبالغ ضخمة من الأموال ضمن إطار حلف الناتو لحماية دول القارة العجوز.



وأعلن ترامب أوائل مايو الماضي عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين طهران ومجموعة "5+1"، وذلك بالرغم من الدعوات الموجهة إلى البيت الأبيض من الأطراف الأخرى للصفقة.



ومع هذا القرار أمر ترامب بإعادة فرض العقوبات على إيران والتي جُمّدت بموجب الاتفاق.



وفي الشهر نفسه، فرض ترامب رسوما جمركية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم، لا سيما من الاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ 1 يونيو، في خطوة رأت فيها القارة العجوز إعلانا للحرب التجارية.



