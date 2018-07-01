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رياضة
أول تغريدة لمحمد صلاح بعد الخروج من كأس العالم
الأحد 01 يوليه 2018 09:38 م
محمد صلاح
أخر الأخبار
محمد صلاح
أحمد صبرى
نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر أول تغريدة له بعد خروج منتخب مصر من نهائيات كأس العالم، وأزمة صلاح مع اتحاد الكرة بعد استغلاله سياسيا فى الشيشان.
وقال صلاح فى تغريدته على موقع التدوينات المصغرة تويتر: البعض قد يعتقد أن كل شيء قد انتهى، لكن لم ينته بعد، هناك حاجة للتغيير.
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