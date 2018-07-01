أول تغريدة لمحمد صلاح بعد الخروج من كأس العالم

أحمد صبرى



نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر أول تغريدة له بعد خروج منتخب مصر من نهائيات كأس العالم، وأزمة صلاح مع اتحاد الكرة بعد استغلاله سياسيا فى الشيشان.



وقال صلاح فى تغريدته على موقع التدوينات المصغرة تويتر: البعض قد يعتقد أن كل شيء قد انتهى، لكن لم ينته بعد، هناك حاجة للتغيير.

