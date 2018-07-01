وزير المالية: ملتزمون بدعم المصدرين بمبلغ 4 مليارات جنيه

محمد معيط

أحمد صبرى



قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة ملتزمة بدعم المصدرين بـ4 مليارات جنيه، مؤكدا أن هناك اجتماعات متبادلة مع وزارة الصناعة والتجارة لتفعيل ذلك لتشجيع التصدير.



وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج أسواق وأعمال على قناة أون لايف، إلى أن ما يميز الموازنة الجديدة هو تحقيق فائض أولى وزيادة الأجور، مضيفًا: نستهدف رفع مساهمات الإيرادات الضريبية فى الموازنة العامة، كما أن رفع حد الإعفاء الضريبي كلف الدولة 9 ملايين جنيه.