الدب الروسي يلتهم إسبانيا والماتادور يلحق بالكبار خارج المونديال*

روسيا تكرس عقدة إسبانيا مع أصحاب اﻷرض والماتادور يلحق بالكبار خارج المونديال

_ الدب يتأهل لربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه وينتظر الفائز من كرواتيا والدنمارك





علي المصريكرس منتخب روسيا عقدة أصحاب اﻷرض للمنتخب الإسباني، وأقصاه من دور الستة عشر من المونديال، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب " لوجنيكي" بالعاصمة الروسية موسكو، ضمن لقاءات دور الستة عشر لكأس العالم 2018، في حضور 78 ألف متفرج من مدرجات ملعب اللقاء.انتهي الوقت اﻷصلي واﻹضافي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليحتكما لركلات الجزاء التي أبتسمت ﻷصحاب اﻷرض، وأدارت ظهرا للمنتخب اﻹسباني، بنتيجة 4_3، وتتأهل روسيا ‏‎للمرة الثانية فقط في تاريخها إلى ربع نهائي كأس العالم بعد نسخة 1966.وودع المنتخب اﻹسباني المونديال للمرة الرابعة أمام أصحاب الأرض، بعدما خسر أمام كوريا الجنوبية بضريات الجزاء أيضا 3 / 5 في دور الثمانية من مونديال 2002، بكوريا الجنوبية واليابان، وهي المباراة التي شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل حينها، كذلك أبدى لاعبو المنتخب الإسباني استياء من القرارات خلال المباراة، التي خسرها الفريق أمام نظيره الإيطالي في دور الثمانية لمونديال 1934 بإيطاليا، وبدون حالة من الجدل إزاء التحكيم، خسر المنتخب الإسباني أيضا أمام نظيره البرازيلي 1 / 6 في مونديال 1950 بالبرازيل.وشهدت المباراة حضور فيليب السادس، ملك إسبانيا، بجانب السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجانب حضور مميز من جانب مجموعة من أساطير كرة القدم، أبرزهم الإسباني لويس جارسيا، والروسي ديمتري سينينكوف، والإسباني كارليس بويول، والبرازيلي روبرتو كارلوس، والألماني لوثار ماتيوس.تقدمت إسبانيا بهدف عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل سيرجي إيجناشيفيتش، لاعب المنتخب الروسي، هدفًا في مرماه، في الدقيقة 12 من عمر المباراة، بعد عرضية رائعة من اللاعب أسينسيو، سجلها إيجناشيفيتش في مرماه بعد التحام مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس.وحقق مدافع المنتخب الروسي، رقما سلبيا خلال المباراة، بعدما بات أكبر لاعب على الإطلاق يسجل هدفا ذاتيا في كأس العالم في سن 38 عاما و352 يوما.ويعد هذا الهدف هو العاشر عن طريق النيران الصديقة خلال مونديال روسيا 2018، لتصبح البطولة الحالية هي الأكثر استقبالًا للأهداف الذاتية، وكان الرقم السابق مسجل في بطولة 1998 بفرنسا، برصيد 6 أهداف.وأدرك الروسي أرتيم دزيوبا، هدف التعادل لمنتخب بلاده في مرمى إسبانيا، في الدقيقة 41، من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة الهولندي بيورن كيبرز، بعد أن ارتطمت الكرة بيد الإسباني جيرارد بيكيه.وعادل دزيوبا، رقم دينيس تشيرشيف في صدارة هدافي منتخب بلاده بالمونديال الحالي برصيد 3 أهداف، لتملك روسيا لاعبين سجلا 3 أهداف على الأقل في نسخة واحدة من كأس العالم للمرة الأولى منذ الثنائي فاليري بوركيويان وإدوارد مالوفييف في نسخة 1966.وحقق بيكيه رقما سلبيا، بعدما تسبب في ركلتي جزاء على منتخب بلاده، خلال مشاركاته مع الماتادور بكأس العالم، أكثر من أي لاعب إسباني اَخر منذ نسخة 1966، اﻷولي كانت أمام باراجواي، خلال في كأس العالم 2010 يجنوب إفريقيا.وبمشاركته أساسيا في لقاء اليوم، يعادل سيرجيو راموس، رقم مواطنه إيكر كاسياس، حارس مرمى المنتخب السابق،بعدما وصل إلى المباراة رقم 17 له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ليتخطي راموس وكاسياس 17 مباراة، رقم أندوني زوبيزاريتا، الحارس السابق، صاحب الـ16 مباراة في المونديال.وحقق راموس، قائد المنتخب الإسباني، رقما قياسيا خلال المواجهة، بعدما أكمل 141 تمريرة ضد روسيا، كأعلى رقم للاعب في مباراة واحدة بكأس العالم، منذ 1966، كما حقق المنتخب الإسباني، رقمًا فريدًا خلال المباراه، بعدما بات أول منتخب يقوم بـ1000 تمريرة أو أكثر في مباراة منذ نسخة 1966.فيما غاب آندريس إنييستا، عن التشكيل الأساسي للاروخا، في المباراة، بقرار من فرناندو هييرو المدير الفني للماتادور، قبل أن يشترك في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، وهي المرة اﻷولي التي يغيب فيها الرسام عن التشكيل الأساسي لإسبانيا في أمم أوروبا أو كأس العالم منذ 2010، وتحديدا منذ مواجهة هندوراس، بعد سلسلة امتدت لـ21 مباراة على التوالي.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة، بالتعادل بهدف لكل فريق، ليحتكما إلى الوقت الإضافي، وهي المرة الأولى، التي يتم فيها اللجوء للوقت الإضافي، في هذا المونديال، حيث انتهت مباراتا فرنسا مع الأرجنتين (4-3)، وأوروجواي مع البرتغال (2-1)، أمس السبت، في الوقت الأصلي.وشهدت المباراة حدثا تاريخيا فريدا، بإجراء التبديل الرابع، لأول مرة في تاريخ المونديال، بعدما قرر الفيفا السماح للفريقين اللذين يصلان إلى التمديد في حال التعادل ضمن الأدوار الإقصائية، بإجراء تغيير رابع في حال استنفاذ التبديلات الثلاثة خلال الزمن الأصلي للمباراة.وتم تطبيق هذا النظام لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2016، بين ريال مدريد الإسباني وكاشيما أنترلز الياباني، الأمر الذي جعل الفيفا، يقر تطبيقه في العرس العالمي.ودخل لاعب المنتخب الروسي اليكساندر إيروخين، التاريخ باعتباره أول لاعب يدخل كبديل رابع، بديلا لزميله دالير كوزباييف في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الأول، بعدما استنفذ الفريقان تبديلاتهما الثلاثة، خلال الوقت الأصلي من المباراة، وذلك استفادة من قاعدة التبديل الرابع في الأشواط الإضافية.ويعد التبديل الرابع هو القاعدة الثانية الجديدة، عقب تطبيق قاعدة اللعب النظيف في مونديال روسيا، والذي تسبب في خروج منتخب السنغال وتأهل منتخب اليابان إلى الدور الثاني، بعدما تساوى المنتخبين في عدد النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة.وأحتكم الفريقين لركلات الجزاء، والتي نجح فيها المنتخب الروسي بالعبور إلى ربع النهائي بتسجيله 4 ركلات مقابل 3 لإسبانيا، مستفيد من إهدار كوكي وأسباس لركتلين.بتلك النتيجة يتأهل منتخب الروسي إلى الدور ربع النهائي من النسخة الحالية للمونديال، لينتظر الطرف الفائز من مواجهة كرواتيا والدنمارك، التي تقام على ملعب "نوفجورود"، مساء اليوم، فيما ودع منتخب إسبانيا البطولة من دورها الثاني.