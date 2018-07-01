خريطة توضح أكبر 10 دول مبيعًا لتويوتا خلال 5 أشهر

خريطة تفاعلية..أكبر 10 دول مبيعًا لتويوتا خلال 5 أشهر

شريف عيسى



ارتفعت مبيعات تويوتا عالمياً خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى بنسبة بلغت 0.8%، بإجمالى 3.6 مليون سيارة، لتحتل المرتبة الأولى فى قائمة العلامات الأكثر مبيعاً حول العالم.



وقال تقرير اصدرته مؤسسة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث سوق السيارات استحواذ مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUV على ما يقرب من 26.1% من المبيعات الإجمالية لتويوتا، فيما استطاعت فئة الهاتش باك من اقتناص حصة تصل إلى 29.9% من المبيعات الإجمالية للعلامة التجارية اليابانية.



وأشار التقرير إلى تصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأعلى مبيعاً لطرازات تويوتا، إذ تمكنت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من بيع 868 ألفًا، و457 سيارة، بمعدل نمو 2.5%، فيما جاءت اليابان بالمركز الثانى فى القائمة بإجمالى 643 ألفًا، و937 وحدة.



أما المركز الثالث فكان من نصيب الصين، والتى تمكنت من بيع 538 ألفًا، و519 سيارة من طرازات تويوتا، فيما حصدت اندونسيا المركز الرابع بإجمالى 148 ألفًا، و659 وحدة، وجاءت تايلاند بالمركز الخامس فى القائمة بإجمالى 107 ألفًا، و759 سيارة.



وذكر تقرير فوكس 2 موف استحواذ مصر على المرتبة 58 فى قائمة الدول الأكثر مبيعاً لتويوتا، ووفقاً للإحصائيات مجلس معلومات سوق السيارات "اميك"، تمكنت تويوتا من بيع 3314 خلال فترة الشهور الخمس الأولى من العام بإجمالى 3314 سيارة، بمعدل نمو 20%.



وتوضح الخريطة التالية أكبر 10 دول مبيعًا لطرازات العلامة اليابانية عالميًا في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري:





