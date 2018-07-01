توقعات بأسبوع تداولات متأرجح ينتهي بالهبوط

هبوط فى البورصة المصرية

- محللون: مؤشرات الاقتصاد الكلي تصعد بالبورصة وجني الأرباح يهبط بها



منى عبدالباري



موجة جديدة من التأرجح تمر بها البورصة المصرية هذا الأسبوع، حيث يتوقع محللون أن تدفع الأنباء الإيجابية للاقتصاد الكلي البورصة نحو الارتفاع في النصف الأول من الأسبوع، قبل اصطدامها بعمليات جني أرباح تدفعها للتراجع مرة أخرى لمستويات أدنى من تلك التي أغلقت عليها الأسبوع المنقضي.



وأنهت البورصة أسبوعها الماضي على هبوط لكل مؤشراتها وسط خسائر رأسمالية قيمتها 4 مليارات جنيه، وتراجع لمشتريات المستثمرين الأجانب.



وارتفع مؤشر EGX30 الأسبوع المنقضي، والذي تزامن مع نهاية تداولات منتصف العام، بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليغلق عند 16349 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.83% إلى مستوى 805 نقطة، وكذا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03% مغلقا عند 2062 نقطة.



وأغلق رأس المال السوقي عند 911 مليار جنيه مقارنة بـ 915 مليار جنيه الأسبوع السابق، خاسرا 4 مليارات، فيما تراجعت مشتريات المستثمرين الأجانب إلى 11.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 12 مليار جنيه في الأسبوع السابق.



وأشار محللون إلى أن أنباء الاقتصاد الكلي المعلنة مؤخرا تمثل محفزات قوية تصعد بالمؤشر الثلاثيني لمستويات تتراوح بين 16700 و 16800 نقطة، بجلسات النصف الأول من الأسبوع قبل أن يعاود التراجع صوب 16200 نقطة بنهاية الأسبوع.



وقال صندوق النقد الدولي، أمس الأول الجمعة، إنه وافق لمصر على شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار ضمن قرض في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة ثلاث سنوات.



كما أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، بدء تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2018 – 2019 والتي تعد بحسب وصف -الوزارة- أكبر موازنة في تاريخ مصر.



وشهدت الموازنة الجديدة قفزات كبيرة في المصروفات والتي سجلت 1.42 مليار جنيه، متخطية مثيلتها العام السابق بـ200 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات عدد من البرامج الاجتماعية كأجور الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والتي ارتفعت 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه، كما زادت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه بموازنة العام السابق.



وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للسوق سيتجه صوب 17000 نقطة شهر يوليو مستردا جزءا من خسائر الشهر السابق، كما رجح استهداف المؤشر السبعيني مستويات 815 نقطة.



وعلى صعيد الأسبوع المقبل، قال الأعصر إن السوق سيشهد ارتفاعا صوب مستوى 16700 نقطة، قبل أن يعاود التراجع صوب 16200 نقطة بنهاية الأسبوع، فيما توقع صعود حزمة من أسهم المؤشر ضمت سهم جلوبال تيليكوم ليستهدف 5.20 جنيه، مقارنة بـ 4.7 جنيه الخميس الماضي.



وسهم إعمار مصر للتنمية متجها صوب 4.70 جنيه، مقارنة بـ4.37 جنيه الخميس، وسهم جي بي أوتو متجها صوب 6 جنيهات مقابل 5.5 جنيه بإغلاق الخميس، وسهم الشرقية -إيسترن كومباني- نحو 200 جنيه، مقابل 180.5 جنيه، وسهم السويدي إليكتريك صوب 216 جنيه، مقارنة بـ 199.6 جنيه الخميس، وسهم أوراسكوم للإتصالات والإعلام والتكنولوجيا صوب 0.74 جنيه، مقابل 0.72 جنيه بإغلاقات الخميس.



وعلى صعيد المؤشر السبعيني توقع الأعصر تحركه بين 795 و 812 نقطة، الأسبوع المقبل، كما توقع تحرك عدد من الأسهم القيادية المدرجة عليه وأبرزها العربية للاستثمارات صوب 0.88 جنيه، مقارنة بـ 0.80 جنيه الخميس، وسهم أوراسكوم للتنمية صوب 7.20 جنيه، مقابل 6.74 جنيه الخميس، وسهم جنوب الوادي للأسمنت صوب 4.10 جنيه، مقابل 3.86 جنيه الخميس.



ومن جانبه، توقع عادل عبدالفتاح، رئيس الشركة المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية، اتجاه المؤشر الرئيسي للسوق صوب مستويات تتراوح بين 16700 و 16800 نقطة مدعوما بالأنباء الإيجابية للاقتصاد الكلي فيما يتعلق بحصول مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، وأنباء الموازنة العامة للدولة.



ويرى عبدالفتاح أن هناك عددا من المحفزات العالمية تدعم تداولات هذا الأسبوع أبرزها إغلاقات الأسواق العالمية على ارتفاع، حيث اختتمت أسواق أوروبا، والولايات المتحدة، واليابان تداولات الجمعة الماضية على ارتفاعات جماعية بدعم أسباب مختلفة.