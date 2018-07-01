تطور أسعار السجائر منذ التعويم

- "إيسترن كومبانى" و"فيليب موريس" ترفعان المنتجات 3 مرات





- السوق تترقب زيادة رابعة خلال أيام بعد صعود تعريفة الطاقة

أحمد اللاهونى

رفعت الشركات المنتجة للسجائر بينها «إيسترن كومبانى وفيليب موريس»، الأسعار عدة مرات، على مدار الفترة الماضية، نتيجة تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

واستبقت الشرقية للدخان "إيسترين كومباني" - صاحبة النصيب الأكبر من الحصة السوقية - بإجمالى إنتاج 14 صنفًا، ونسبة مبيعات تتخطى 73% - قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه برفع أسعار السجائر والمعسلات بنسب مختلفة فى سبتمبر 2016، إذ صعدت كليوباترا كينج من 8.5 إلى 10.5 جنيه للعبوة، وكليوباترا كوين من 9 إلى 10.5 جنيه للعبوة، وكليوباترا سوبر من 10- 12.5 جنيه، أما بوسطن لايت بلومنت مونديال (أحمر –أزرق) فقد ارتفعت من 9.5 إلى 12 جنيهًا، كليوباترا (أحمر –أزرق –أبيض) إلى 12 جنيهًا، وكليوباترا بلاك ليبول من 13 إلى 16 جنيهًا.

ورفعت سعر عبوة معسل السلوم وقص الكوكب، حجم 120 جرامًا، من 5 إلى 6 جنيهات، والعبوات ذات حجم 300 جرام و800 جرام من 10 و22 جنيهًا إلى 12 و30 جنيهًا على التوالى، وعبوة معسل الفارس بنكهات بحجم 100 جرام من 7 إلى 10 جنيهات.

واتخذت "إيسترن" قرار زيادة أسعار السجائر نحو 3 مرات خلال فترة ما بعد تحرير سعر الصرف، ففى 12 يناير 2017، رفعت أسعار صنفين فقط سجائر هما كليوباترا كوين (ورقية) من 10.5 إلى 12 جنيهًا، وكليوباترا سوبر من 12.5إلى 12.75 للعلبة (20 سيجارة).

الزيادة الثانية كانت فى فبراير 2017، طالت صنفين هما سجائر كليوباترا بوكس أبيض وارتفعت من 12 لـ 12.75 جنيه، وجولدن وبست (أحمر – أزرق) من 14.5 لـ 15 جنيهًا للعلبة.

الزيادة الثالثة التى طبقتها "إيسترن كومبانى" جاءت فى يوليو من العام نفسه ووقتها رفعت أسعار 3 أصناف، هى: سجائر كليوباترا كينج سايز حاليا بسعر 11.5 جنيه، بدلا من 10.5 جنيه، وكليوباترا كوين من 12 إلى 12.5 جنيه، وكليوباترا سوبر من 12.75 إلى 15 جنيهاً، وجميعاً من منتجات السجائر الشعبية.

ولجأت الشركة إلى تطبيق هذه الزيادة بعد تعويم الجنيه، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات سواء المستوردة أو التى تستخدمها من السوق المحلية بعد ارتفاع سعر الدولار لمستويات تخطت الضعف وصعد من 7.88 إلى 18 جنيهًا وقت التحرير، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخصيص جزء من أسعار السجائر لنظام التأمين الصحى الجديد.

وحققت "الشرقية للدخان" أرباحاً بلغت 3.4 مليار جنيه، خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام المالي الحالي 2017-2018، مقابل أرباح بقيمة 1.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة، وزات مبيعات الشركة إلى 10 مليارات جنيه، مقابل 7.8 مليار جنيه في الفترة المماثلة.

وحرصت شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI) صاحبة العلامات التجارية «مارلبورو» و«ميريت» و«إل إم» و«نكست»، على زيادة الأسعار بعد التعويم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفعت أسعارها 3 مرات أيضًا، الأولى بنحو 2 جنيه في العلبة، لترتفع بذلك "مارلبورو" و "ميريت" من 27 إلى 29 جنيه، و "إل إم" من 21 إلى 23 جنيها.

وطبقت الشركة زيادة جديدة فى 24 نوفمبر 2017 لتتراوح أسعارها بين 27 جنيهاً إلى 34 جنيهاً، وأوضحت أنه سيتم رفع سعر كل من "مارلبورو" و"ميريت" ليصبح 34 جنيهاً للمستهلك، وسيتم زيادة أسعار "إل إم" ليصبح 27 بدلاً من 23 جنيهاً.

وأشارت إلى أن الزيادات المقررة على أسعار منتجاتها من السجائر، تأتي تنفيذاً للقانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.

وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون القيمة المضافة، المتضمن زيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.

وأقرّ مجلس النواب المصري قبل عامين وبشكل نهائي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، ويقضي مشروع القانون برفع قيمة الضريبة المضافة على السجائر بواقع 75 قرشاً للشريحة الأولى و125 قرشاً لكل من الشريحة الثانية والثالثة.

ويقضي بزيادة المدى السعري للشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 إلى 18 جنيهاً، والشريحة الثانية من 23 إلى 30 جنيهاً، على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها على 30 جنيهاً.

ونص الجدول المرفق بمشروع القانون على أن تكون الضريبة كالتالي: "350 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 18 جنيهاً، و550 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 18 جنيهاً وحتى 30، و650 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيعها على 30.

ونص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلاً من 150%.

وفى 29 أبريل الماضى، أعلنت شركة "فيليب موريس - مصر" عن زيادة ثالثة، طبقتها على سجائر MERIT بنوعيها (الأصفر والازرق) بقيمة 3 جنيهات للعلبة ليصبح سعرها 37 جنيهاً للعلبة بدلاً من 34.

وأكدت الشركة، فى بيان لها، على ثبات أسعار باقي منتجاتها من السجائر بأنواعها المختلفة، وهي: Marlboro بقيمة 37، وL.M بنحو 27، وNEXT نحو 22.

وتعد شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI)، من أكبر الشركات الرائدة عالميا في صناعة التبغ، وهي شركة سويسرية تنتج سبع علامات تجارية من أصل الخمسة عشر علامة الأشهر والأكثر انتشارًا عالمياً، بما فيها مارلبورو، العلامة التجارية للسجائر الأفضل مبيعًا على مستوى العالم.

في عام 1975 دخلت العلامات التجارية لفيليب موريس مصر، لأول مرة، تنتج الشركة 4 علامات تجارية شهيرة فيالسوق المصري على رأسهم مارلبورو، بالإضافة للعلامات التجارية ميريت، إل.إم ، نيكست.

وتستحوذ فيليب موريس تقريبا على أكثر من90% من سوق السجائر الأجنبية في مصر، وتغطي منتجاتها رغبات قطاعات عريضة من تفضيلات المُدخِن المصري البالغ.

ومن المقرر أن تشهد السوق زيادة رابعة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد صعود تعريفة الطاقة "الكهرباء والوقود".

وأعلنت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى منتصف الشهر الجارى، والمازوت إلى 3500 جنيه للطن، وزاد سعر لتر بنزين 92، ليصبح 6.75 جنيه، بدلاً من 5، وبنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه، وسعر لتر السولار إلى 5.5 جنيه.