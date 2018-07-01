EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
سعر الليمون يتراجع بالأسواق والبطيخ يستقر
الأحد 01 يوليه 2018 03:46 م
ارتفاع سعر الليمون
أخر الأخبار
ارتفاع سعر الليمون
الصاوي أحمد
شهدت أسعار الليمون إنخفاضا متراوحا بين 14 جنيها للكيلو إلي 20 جنيهات بدلا من 30 جنيها في الأسبوعيين الماضيين ووصل في بعض الأحياء الراقية لـ40 جنيها.
بينما استقرت معظم الأصناف الرئيسية اليوم الأحد في بورصة السلع طبقا لتجار في أسواق التجزئة .
و سجل كيلو الطماطم ما بين 4 إلى 5 جنيهات،ومن 4 إلى 6 جنيهات ،والبطاطس من 4 إلى 5 جنيهات والباذنجان"العروس " 4 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات، والفلفل البلدي /الرومي من 6 إلى 8 جنيهات
وسجلت الملوخية 8 جنيهات للكيلو (2 جنيه للرابطة )، والليمون 10 جنيهات الفاصوليا من 10 إلى 12 جنيها والخيارمن 4 جنيهات إلي 6 جنيهات
كما سجل سعر كيلو البرتقال (الصيفي ) 5 جنيهات والبطيخة من 20 إلى 25 جنيها للواحدة والموز بـ7.5 إلي 8.5 جنيها ، والمشمش من 10 إلى 12 جنيها وهو في نهاية موسمه والمانجو بـ15 جنيها (السكري ) ، والبرقوق من 15 إلى 20 جنيها ، والعنب من 7.5 إلى 10 جنيهات حسب النوع والكنتالوب من 3.5 إلي 5 جنيهات والخوخ من 7.5 إلى 10 جنيهات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا