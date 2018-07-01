سعر الليمون يتراجع بالأسواق والبطيخ يستقر

ارتفاع سعر الليمون

الصاوي أحمد



شهدت أسعار الليمون إنخفاضا متراوحا بين 14 جنيها للكيلو إلي 20 جنيهات بدلا من 30 جنيها في الأسبوعيين الماضيين ووصل في بعض الأحياء الراقية لـ40 جنيها.



بينما استقرت معظم الأصناف الرئيسية اليوم الأحد في بورصة السلع طبقا لتجار في أسواق التجزئة .



و سجل كيلو الطماطم ما بين 4 إلى 5 جنيهات،ومن 4 إلى 6 جنيهات ،والبطاطس من 4 إلى 5 جنيهات والباذنجان"العروس " 4 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات، والفلفل البلدي /الرومي من 6 إلى 8 جنيهات



وسجلت الملوخية 8 جنيهات للكيلو (2 جنيه للرابطة )، والليمون 10 جنيهات الفاصوليا من 10 إلى 12 جنيها والخيارمن 4 جنيهات إلي 6 جنيهات



كما سجل سعر كيلو البرتقال (الصيفي ) 5 جنيهات والبطيخة من 20 إلى 25 جنيها للواحدة والموز بـ7.5 إلي 8.5 جنيها ، والمشمش من 10 إلى 12 جنيها وهو في نهاية موسمه والمانجو بـ15 جنيها (السكري ) ، والبرقوق من 15 إلى 20 جنيها ، والعنب من 7.5 إلى 10 جنيهات حسب النوع والكنتالوب من 3.5 إلي 5 جنيهات والخوخ من 7.5 إلى 10 جنيهات.