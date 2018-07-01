السياحة: بدء إجراء البصمة للحجاج غدا

عودة الحجاج

المال- خاص



أعلنت وزارة السياحة أن موعد بدء إجراء البصمة الحيوية للحجاج المصريين هو غدا يوم الاثنين الموافق ٢ يوليو وحتى 8 من الشهر ذاته.



ووفق بيان، أوضح مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات السياحية أنه تم تقسيم أعداد الحجاج التابعين لشركات السياحة وعددهم ٣٦ ألف حاج على ٢٦ فرع لشركة تسهيل المختصة باخد البصمة الحيوية، حيث ستقوم الشركة بأخذ البصمة بمعدل ما يقرب من ٥١٥٠ حاج في اليوم.



وأكد شلبي أن اجراء البصمة الحيوية مجانية، وأنها واجبة على جميع الحجاج والأطفال من سن ٦ سنوات وحتى ٨٠ سنة، ويتم عملها من خلال تقديم أصل جواز السفر.



وأوضح مجدى شلبى أنه بالنسبة للمتقدمين الى الحج وهم خارج مصر خلال الفترة المحددة لأخذ البصمة، تم الاتفاق مع شركة تسهيل أن يسجلوا البصمة وقت عودتهم الى مصر.



وقال إن ذلك يأتى فى إطار الدور الرقابي للوزارة للتسهيل على الحجاج المصريين ومتابعة احوالهم والاطمئنان على توافر سبل الراحة لهم،



وأشار إلى توجيه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بضرورة تشديد الرقابة على الشركات السياحية والتأكد من التزامها بضوابط الحج وبتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج بما يضمن نجاح الموسم.



وأشار إلى أنه تم التنسيق مع شركة تسهيل ليتم توزيع الحجاج جغرافيا حسب المحافظة التي يقيمون بها تسهيلا عليهم ولعدم حدوث تكدس أمام مكاتب شركة تسهيل لأخذ البصمة الحيوية.



جدير بالذكر أن غرفة شركات السياحة كانت قد قامت بعمل برتوكول بينها وبين شركة تسهيل لتنسيق المواعيد مع الشركات السياحية للتسهيل علي الحجاج في أخذ البصمة، وضمان عدم حدوث تكدس امام افرع شركة تسهيل في المحافظات.