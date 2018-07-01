البرلمان يناقش غدًا تعديلات قانون الجمارك

ياسمين فواز

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا الاثنين التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1962.





ويشمل المشروع المقترح تعديل المادتين رقم 98، 130 مكررًا من القانون الحالي، حيث تمت إضافة السلع والمستلزمات إلى نص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت لتكون أعم وأشمل، وحتى يتم وضعها جميعا تحت نظام إفراج موحد لايفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدًا للمعاملة، لتفادى حدوث اذدواج فى تطبيق النظم الجمركية الخاصة.

واشترط المشرع للإعفاء أن يودع المستورد لدىمصلحة الجمارك ضمانًا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، واكتفى القانون المقترح بهذا الضمان لما لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة، مع تقليص مدة السماح المؤقت إلى سنة واحدة، مع جواز مدة لمدة ثانية لا تجاوز سنة، بدلًا من سنتين يتم مدها إلىى مدة مماثلة، وذلك ضمانًا للجدية وإحكام الرقابة الجمركية، لا سيما وأن مدة السنتين كافية للتصنيع.





أما المادة 130 فنصت على خفض مدة الإعفاء المنصوص عليها للبضائع المنصوص عليها فى المادة 126، والبندين 2،3 من المادة 128 من قانون الجمارك الحالى من سنتين لسنة واحدة، على أن يتم مصادرتها فى حال عدم التزام أصحابها بسحبها من الميناء خلال تلك المدة، إذ نصت المادة على أنه فى حال عرض تلك البضائع للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر، ولم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبر ذلك تنازلًا منهم عن ملكيتها، وذلك شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ومضى ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار.





ويجوز لمصلحة الجمارك التصرف فى البضائع المشار اليها فى الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام، وذلك بدون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقًا للأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية، بعد موافقة الجهات المعنية.

وفى هذه الحالة تعفى البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضرائب والرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة، وكذا القواعد الاستيرادية.





كما قضى التعديل بإلغاء المادة (100) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

فيما تقضى المادة الثالثة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لنشره.

من جانبه أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحاته لـ"المال "فإن التعديلات المقترحة على قانون الجمارك تأتى ضمن حزمة من الإجراءات التى تتخذها الحكومة من أجل تهيئة المناخ المناسب للصناعات المصرية المختلفة، لسد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك، مما يعد منافسة غير عادلة للمنتج المستورد أمام الإنتاج المحلي، إلى جانب إحكام الرقابة على حركة الواردات المصرية.





واضاف عمر إلى أن التعديلات تهدف ايضا إلى تيسير حركة التجارة، وحل مشكلات تكدس الموانئ والتصرف فى البضائع المهملة لصالح الدولة ، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على الانتهاء من التعديلات فى اجتماعها غدا لمعالجة خلل الرقابة الجمركية، وحماية الاقتصاد المصرى من الممارسات غير الشرعية.

























































