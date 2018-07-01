مد مهلة سداد الضريبة العقارية دون غرامة إلى 15 يوليو الحالي

الدكتور محمد معيط

مها أبوودن:



وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، علي مد مهلة سداد الضريبة العقارية حتى 15 يوليو الحالى دون توقيع أي غرامة تأخير على الممولين إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميًا حتي العاشرة مساءً.



وصرحت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن قرار الوزير يستهدف التيسير علي المواطنين ملاك الوحدات العقارية في ظل الإقبال المتزايد منهم علي سداد الضريبة العقارية، خاصة من ملاك الوحدات العقارية بالقرى السياحية في الساحل الشمالي.



وقالت إن وزير المالية طالب قيادات المصلحة بعمل كل ما يلزم من تيسيرات وتسهيل الإجراءات لجميع ممولي الضريبة العقارية، حيث تم السماح بقبول سداد الضريبة العقارية المستحقة علي وحدات عقارية بالساحل الشمالي في الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية وذلك للمقيمين بالقاهرة الكبرى.



وأشادت بحرص ملاك الوحدات العقارية علي سرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة للخزانة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المأموريات العقارية تُقدم جميع التيسيرات لسرعة سداد الضريبة منعًا للزحام خاصة في هذه الأيام التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.