EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
مد مهلة سداد الضريبة العقارية دون غرامة إلى 15 يوليو الحالي
الأحد 01 يوليه 2018 02:37 م
الدكتور محمد معيط
أخر الأخبار
الدكتور محمد معيط
مها أبوودن:
وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، علي مد مهلة سداد الضريبة العقارية حتى 15 يوليو الحالى دون توقيع أي غرامة تأخير على الممولين إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميًا حتي العاشرة مساءً.
وصرحت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن قرار الوزير يستهدف التيسير علي المواطنين ملاك الوحدات العقارية في ظل الإقبال المتزايد منهم علي سداد الضريبة العقارية، خاصة من ملاك الوحدات العقارية بالقرى السياحية في الساحل الشمالي.
وقالت إن وزير المالية طالب قيادات المصلحة بعمل كل ما يلزم من تيسيرات وتسهيل الإجراءات لجميع ممولي الضريبة العقارية، حيث تم السماح بقبول سداد الضريبة العقارية المستحقة علي وحدات عقارية بالساحل الشمالي في الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية وذلك للمقيمين بالقاهرة الكبرى.
وأشادت بحرص ملاك الوحدات العقارية علي سرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة للخزانة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المأموريات العقارية تُقدم جميع التيسيرات لسرعة سداد الضريبة منعًا للزحام خاصة في هذه الأيام التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا