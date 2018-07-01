التعليم: مستحيل اختراق كنترول الثانوية العامة وتغيير النتائج

امتحانات الثانوية العامة

أحمد صبرى



قال رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لا يستطيع أى شخص اختراق كنترول الثانوية العامة، بأى طريقة وتغيير النتائج، مؤكداً أن الأمر مستحيلاً، علمًا بأنه غير متصل بالإنترنت، جاء ذلك ردًا على شائعات الاختراق التى انتشرت مؤخراً.



وأضاف حجازي،فى مؤتمر صحفى له بوزارة التعليم، اليوم الأحد، أن الوزارة استطاعت اختراق مجموعات تسريب امتحانات الثانوية، واتجه الطلاب للغش من خلال تطبيق "واتس آب" بدلاً من "فيس بوك"، لكن الوزارة استطاعت معرفة المسربين وعاقبتهم بالحرمان سنتين من الامتحانات.