اتحاد التأمين ينظم ندوات لدعم العاملين بالمنصة الإلكترونية

علاء الزهيرى

ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة



قرر الاتحاد المصرى للتأمين، تنظيم ندوات فنية متخصصة للعاملين المكلفين بإدخال البيانات أو الاستعلام من المنصة الإلكترونية، التى أطلقها الاتحاد مع الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مايو الماضى، بهدف رفع كفاءة الاستخدام والاستفادة من عمليات تبادل المعلومات، ومخاطر عدم استجابة شركات التأمين لمثل هذه التطورات بالسرعة الكافية.



وتعمل تلك الندوات في ضوء تحقيق أهداف الاتحاد المصري للتأمين من العمل على رفع مستوي الصناعة والمهن المرتبطة بها، فإن الاتحاد بالتعاون مع شركات التأمين سيقوم بعقد الندوات الفنية المتخصصة للسادة العاملين.



وأكد الاتحاد، فى بيان له، اليوم الأحد، أن المنصة الإلكترونية لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين مع التأكيد هى اللبنة الأولى في طريق إنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة، وكذلك في إطار تفعيل استراتيجية الهيئة في التوجه نحو الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لحماية السوق من المتلاعبين بوثائق التأمين ومن العملاء الغير ملتزمين بمعايير واشتراطات الاكتتاب وإجراءات السلامة والأمن عند تجديد وثائق التأمين تم إطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل البيانات والمعلومات بين شركات التأمين.



وتنقسم القاعدة على قسمين رئيسيين، وهما: قاعدة بيانات عن (الحالات المرفوض التأمين عليها والحالات التي تم حفظها في تأمينات الحياة – الأطباء الذين أوقف التعامل معهم) وقاعدة بيانات العمليات المرفوضة في فروع التأمين المختلفة (عدا تأمينات الحياة).



ولقد تم التنسيق بين الهيئة والاتحاد في هذا الشأن من خلال تجهيز قواعد بيانات على بوابة الهيئة الالكترونية تحتوي بيانات العمليات المرفوضة من كل شركات التأمين (حياة وتأمينات عامة) مع بيان أسباب الرفض، كما تم عمل نماذج إلكترونية على بوابه الهيئة لتقوم الشركات أول بأول بتغذية البيانات في كل أفرع التأمين بجانب إصدار الهيئة كتابها بإلزام الشركات بضرورة تغذية بيانات العمليات المرفوضة مع أسباب الرفض، على البوابة الالكترونية للهيئة والأحكام التي ستطبق في حالة عدم الالتزام.



وأوضح الاتحاد أن أبرز مزايا إنشاء المنصة كخطوة أولى نحو بنك معلومات قطاع التأمين هى الاحتفاظ بمعلومات كاملة عن العمليات المرفوضة والعمليات ذات النتائج السيئة في سوق التأمين المصري، والاحتفاظ ببيانات كاملة عن تعويضات التأمين الإجباري لمنع ازدواج صرف أي تعويض وسهولة تقدير حجم مخاطر التأمين للعملاء سواء فى تأمينات الحياة أو تأمينات الممتلكات بجانب متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لعمل سوق التأمين المصري من جانب التزام الشركات بالتسجيل، تطبيقًا للقانون وتقليل فرص الاحتيال على شركات التأمين حفاظاً على أموالها والتي تمثل حقوق لحملة الوثائق، وما يتبع ذلك من زيادة أرباحها، فضلاً عن سهولة الحصول على احصائيات دقيقة من أي من قواعد البيانات سواء للهيئة أو الاتحاد أو الشركات تفيد في الدراسات لأي تطور مستقبلي.