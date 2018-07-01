بمشاركة 10 شركات.. تنمية الصادرات تنظم بعثة تجارية لهولندا

بعثة تجارية لهولندا

محمد ريحان



نظمت هيئة تنمية الصادرات، بعثة تجارية لمدينة روتردام الهولندية، ضمت 10 شركات مصرية صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال الحاصلات الزراعية، استهدفت الترويج للصادرات الزراعية المصرية للأسواق الهولندية، في إطار مبادرة التجارة الخضراء.



وقالت شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن البعثة تضمنت زيارات ميدانية لـ5 مصانع من كبرى المصانع الهولندية العاملة في مجال الحاصلات الزراعية، استهدفت عقد لقاءات مع مديري ومسؤولي التصدير بهذه المصانع للتعرف على أساليب التصنيع الحديثة في مجال الحاصلات الزراعية، لافتة إلى أن الشركات المصرية استعرضت منتجاتها وقدرتها على التصدير للسوق الهولندي.



وأضافت أن الجانب الهولندي استعرض اشتراطات ومتطلبات دخول الأسواق الأوروبية وخاصة السوق الهولندي وشهادات الجودة المطلوبة، إضافة إلى المشكلات التي تواجه المستوردين الأجانب عند استيراد المنتج المصري.



وأوضحت الشوربجي، حسب بيان الهيئة اليوم، أن الشركات المصرية عرضت خلال البعثة منتجاتها بقاعة خاصة بالمنطقة الصناعية بروتردام، وجرى عقد لقاءات ثنائية B2B للمصدرين المصريين مع كبار المستوردين وممثلي السلاسل التجارية في هولندا وذلك بالاستعانة بشركة استشارية هولندية.



وتابعت أن الوفد المصري استعرض مع مسؤولي وزارة الصناعة الهولندية اشتراطات الحكومة الهولندية واللوجستيات الخاصة باستيراد الحاصلات الزراعية، وكيفية دخول السوق الهولندي وكذلك طرق تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى هولندا وشهادات الجودة المطلوبة، مشيرة إلى أن الجانب الهولندي أكد أنه بدءا من عام 2020 لن يتم السماح للحاصلات الزراعية بدخول هولندا إلا بعد الحصول على شهادة Fair Trade.



وقال مدحت عبداللطيف، رئيس المكتب التجاري المصري بلاهاي، في كلمته أمام فعاليات الندوة التي عقدت في إطار فعاليات الزيارة، إن العلاقات المصرية الهولندية متميزة ترتكز على تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصاد البلدين على حد سواء، مشيرا إلى أن هناك فرصا تجارية واستثمارية واعدة امام مجتمعي الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات.



وبدوره استعرض أحمد أمين نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات لشؤون الترويج والمعارض ورئيس البعثة، أهم الصادرات المصرية وطرق الزارعة في مصر وأوجه التعاون المقترحة بين مصرو هولندا في مجال الحاصلات الزراعية، كما وجه الدعوة لكبار المستوردين وممثلي السلاسل التجارية الهولندية لزيارة المصانع المصرية والمزارع الخاصة بالشركات حيث سيتم الترتيب لهذه الزيارة خلال المرحلة المقبلة.