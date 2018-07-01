بيان عاجل بالبرلمان عن بيع مناطق أثرية بالإسكندرية

البرلمان

ياسمين فواز



قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بيان عاجل، إلى وزيري الآثار والسياحة حول بيع مناطق أثرية بمارينا بالإسكندرية.



وطالب الحكومة، بتوضيح ما يتردد عن بيع 11 فداناً من أرض منطقة مارينا الأثرية، التابعة لمنطقة العلمين غرب الإسكندرية، والتى كانت ميناءً مهماً فى العصر اليوناني والرماني.



وتابع أنه استنادًا وأعمالاً لنص المادة (134) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية، يطالب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بتوجيه بيان عاجل، وطلب استدعاء وزيري السياحة والآثار لمناقشتهم فى الأمر باعتباره بالغ لخطورته.