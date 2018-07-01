EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
هيئة الاستثمار: تأسيس 18620 شركة خلال 12 شهرًا
الأحد 01 يوليه 2018 12:16 م
منى زوبع الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار
أخر الأخبار
منى زوبع الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار
منى زوبع: زيادة 3500 شركة جديدة مقارنةً بالعام السابق.. والقطاع الصناعى صاحب النصيب الأكبر فى تأسيس الشركات العاملة به
58 ألفا و500 فرصة عمل متوقعة بالشركات التى تم إنشاؤها.. والقطاع الخدمى الأعلى من حيث حجم الاستثمارات
المال-خاص
أكدت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الفترة من 30 يونيو 2017 وحتى 30 يونيو 2018 شهدت تأسيس عدد فاق الـ 18 ألفا و620 شركة على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، بإجمالى تدفق فى رأس المال المصدر بلغ ما يزيد على 46.5 مليون جنيه، حيث جاء القطاع الصناعى فى مقدمة القطاعات التى شهدت تأسيس أكبر عدد من هذه الشركات خلال الفترة المذكورة، بإجمالى شركات تخطى الـ 6 آلاف و500 شركة جديدة، تتيح فرص عمل متوقعة، هى الأعلى بين باقى القطاعات، تقارب الـ 31 ألفاً و500 فرصة عمل، تلاه الخدمى بعدد 6.109 شركة جديدة تم تأسيسها، بحجم تدفق فى رأس المال المصدر هو الأعلى بين كل القطاعات، قارب الـ 21 مليون جنيه.
وأضافت زوبع أن قطاع الإنشاءات جاء فى المركز الثالث من حيث جذب المشروعات الجديدة بعدد 2644 شركة جديدة تم تأسيسها منذ 30/6/2017 وحتى الآن، فى حين جاء القطاع التمويلى فى المركز الأخير من حيث عدد الشركات الجديدة المؤسسة به خلال هذه الفترة، بعدد 14 شركة فقط، وبإجمالى تدفق فى رأس المال المصدر قارب الـ 430 مليون جنيه.
ولفتت إلى أن معدل إنشاء الشركات خلال العام المالى المنقضى قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بذات الفترة الزمنية خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث لم يتعدَّ عدد الشركات المؤسسة خلال الفترة من 30/6/2013 حتى 30/6/2014 8 آلاف و245 شركة فقط، بينما بلغ عدد التى تم تأسيسها خلال الفترة نفسها من العام الماضى (2016-2017) 15 ألفاً و200 شركة، فى حين سجل هذا العام زيادة واضحة فى إنشاء الشركات، تقارب الـ 3 آلاف و500 شركة جديدة أكثر من ذات الفترة فى العام السابق.
هيئة الاستثمار
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا