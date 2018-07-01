التخطيط تعلن أجندة مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018

هالة السعيد وزيرة التخطيط4

المال - خاص



صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأن مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018"، المقرر انطلاقه يومى 3 و4 يوليو الجاري، سيشهد عرض تجارب حكومية مصرية مختلفة تطال قطاعات التميز الحكومي والإصلاح الإداري.



وتستعرض وزارة التخطيط رحلة التميز في القطاع الحكومي في مصر، مضيفة أنه سيتم كذلك مشاركة تجربة جامعة زويل، وتجربة بنك مصر على عقود من التغيرات والتطورات في نماذج الإدارة.



وأضافت أن المؤتمر يتضمن كذلك عرض لتجربة التميز في بناء المدن الذكية في مصر من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدة أن التحول إلى المدن الذكية أو المستدامة هو أمر تتبعه معظم مدن العالم، وأصبح وجودها ضرورة لمواكبة ما يحدث من تطورات وتغييرات بهدف تقديم أفضل خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن الجلسات ستتضمن مواضيع مرتبطة بالريادة العالمية ومستقبل التميز الحكومي والإصلاح الإداري.



وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الجانب الإماراتى سيستعرض خلال المؤتمر العديد من التجارب المرتبطة بمنظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات، بما في ذلك تجربة مدينة دبي في التميز، وآليات الابتكار في التقنيات الحديثة لتحقيق التميز، ومناقشة كيفية تبني منظومة التميز في العمل الحكومي وتأثيرات ذلك في تحقيق النجاح، فضلاً عن تناول تأثير القيادة الاستثنائية المتميزة على الأداء الحكومي، واستعراض عناصر التميز في إدارة مشاريع البنية التحتية، قائلاً: "نحن نهدف لخلق حراك إداري استراتيجي عربي بالتعاون مع مصر".



وفيما يرتبط بالابتكار في الخدمات الحكومية فيشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات حول تصميم نماذج متكاملة للخدمات الحكومية، وصناعة الريادة العالمية في خدمات الأعمال واستعراض مفهوم الحكومات الأكثر ابتكاراً حول العالم والتميز في التحول الذكي للخدمات.



يشار إلى أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد اعلنت فى أبريل الماضي، عن تبني الحكومة المصرية لمنظومة التميز الحكومي، في مؤتمر صحفي حضره وفداً رسمياً لحكومة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، والمستقبل عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة وعدد كبير من المسئولين والإعلاميين.