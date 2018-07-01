أسعار الدواجن تواصل الهبوط والكيلو يسجل 26 جنيهًا

الدواجن

أحمد اللاهونى



واصلت أسعار الدواجن انخفاضها اليوم فى السوق المحلية لتسجل 26 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 29 أمس، و33 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 33و34 جنيها.



فيما استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.



واستقرت الأسماك أيضًا عند 25 جنيهًا لكيلو البلطى، وتراوح البورى بين 35 و40، والمكرونة بين 40و50، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.