حركة موانئ البحر الأحمر 1 يوليو

نادية سلام:





صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة الحرية2 وعلى متنها 50 شاحنة كما تغادر السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 151 راكبا و71 شاحنة و 9 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة نادر1 وعلى متنها 1391 رأس عجول حية قادمة من ميناء سواكن بالسودان وثلاث سفن أخرى وهى مسرة، بوسيدون إكسبريس، نما إكسبريس وعلى متنهم 413 راكبا و 98 شاحنة بضائع و 12 شاحنة عفش ركاب و 33 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1281 راكبا وتداول 98 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 525 راكبا و22 براد و6 تريلا و 53 سيارة و3 باص جيت.





بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 424 راكبا و21 برادا و6 تريلا و 19 سيارة و2 باص جيت وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 332 راكبا و20 برادا و23 تريلا و4 سيارة.