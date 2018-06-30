خروج الأرجنتين والبرتغال يثير مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد صبرى









اشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالصدمة والسخرية والجدل من خروج البرتغال والأرجنتين، اليوم، فى دور الـ16 بنهائيات كأس العالم، حيث فازت فرنسا على الأرجنتين برباعية، فى حين فازت أوروجواى على البرتغال بثنائية لكافانى.





وشارك مئات الآلاف على هاشتاجي "الأرجنتين _فرتسا" و"البرتغال_أوروجواى"، كما شارك العديد من المشاهير فى التعليق على تلك النتائج، وكان الموضوع الأكثر نقاشًا هو خروج منتخب رونالدو (البرتغال) وميسي (الأرجنتين) أفضل لاعبي العالم.





وعلّق الإعلامى إبراهيم فايق: ‏رونالدو وميسي في ليلة واحدة.. كلاهما سيتابع النهائي من شاشة التليفزيون، بينما قال أحمد شوبير: ‏إثارة كأس العالم لا تتوقف يوم خروج الأفضل في العالم ميسي ورونالدو مباراة كبيرة قدمتها البرتغال، ولكن انتصار كافاني والأوروجواي.



