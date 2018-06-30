الصراع يحتدم بين عبدالسلام والضبع لاقتناص رئاسة المقاصة

شركة مصر المقاصة

شريف عمر:



احتدم الصراع بين مرشحى رئاسة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، وهما اللواء محمد عبدالسلام، ومنافسة أشرف الضبع، بعد صدرو حكم قضائى من محكمة القضاء الادارى -فى جلستها المنعقدة اليوم السبت- بقبول الطعن المقدم من الضبع، والمتضمن مخالفة عبدالسلام شروط الترشح.



كشف أشرف الضبع المرشح لمقعد رئاسة مجلس إدارة مصر المقاصة، أنه طعن على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بقبول أوراق ترشح عبدالسلام، بداعى عدم توفره بالشروط اللازمة من خلال التفررغ وإدارته للعديد من الشركات التابعة، متابعا: المحكمة أقرت اليوم قبول التظلم المقدم، كما رفضت طعون أخرى اقامها عبدالسلام حول صحة موقفه من الترشح.



وقال الضبع فى تصريح لـ"المال" إن الكرة الآن فى ملعب الرقابة المالية، وعليها تطبيق القانون والإعلان عن استبعاد عبدالسلام من الانتخابات.



فيما علمت المال أن عبدالسلام ينوى التقدم باستشكال لإيقاف قرار القضاء الإداى يوم الاثنين المقبل -صبيحة إجراء الانتخابات– والعودة للانتخابات.



يشار إلى أن المال قد نشرت فى السابق عن الضبع إنه مستمر خلال الأيام القليلة المقبلة، فى سلك أى مسار قانونى أو قضائى لاقتناص المنصب.



وتقدم الضبع بعدة ضعون سابقة لدى الرقابة المالية، لإبعاد عبدالسلام، بما دفع الهيئة لإلزام عبدالسلام بالتفرغ لإدارة المقاصة حال نجاحه، وترك شركات المقاصة سبورت، والدولية لإدارة المشروعات، والمصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية.