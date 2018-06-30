تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 629 جنيهًا

عمر سالم

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، تراجعًا بنحو جنيه خلال التعاملات اليومية؛ نتيجة تراجع بورصة الذهب العالمية.

وسجل عيار 21 اليوم نحو 6329 جنيها للجرام مقابل 630 جنيها أمس.

وسجل عيار 18 سجل 539 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 719 جنيها بدلاً من 720 جنيها أمس، وسجلت الأوقية 1250 دولارا، بدلاً من 1252 دولارا أمس.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5036 جنيها بدلاً من 5045 جنيها أمس.