EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 629 جنيهًا
السبت 30 يونيو 2018 08:11 م
الذهب 22
أخر الأخبار
الذهب 22
عمر سالم
سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، تراجعًا بنحو جنيه خلال التعاملات اليومية؛ نتيجة تراجع بورصة الذهب العالمية.
وسجل عيار 21 اليوم نحو 6329 جنيها للجرام مقابل 630 جنيها أمس.
وسجل عيار 18 سجل 539 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 719 جنيها بدلاً من 720 جنيها أمس، وسجلت الأوقية 1250 دولارا، بدلاً من 1252 دولارا أمس.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5036 جنيها بدلاً من 5045 جنيها أمس.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا