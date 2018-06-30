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بنـــوك
صعود شهادة إيداع التجاري الدولي الأسبوع الماضي
السبت 30 يونيو 2018 07:35 م
البنك التجاري الدولي 1
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البنك التجاري الدولي 1
أسماء السيد
صعدت شهادة إيداع "التجاري الدولي" منفردة وذلك بتعاملات شهادات الإيداع المصرية المقيدة في بورصة لندن الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت 6% لتسجل 4.95 دولار مقارنة بـ4.66 دولار.
فيما خيم الثبات عن نفس الحدود السعرية دون تغير على أداء باقي الشهادات النشطة، إذ ظلت شهادة إيداع شركة "ايديتا للصناعات الغذائية" عند 5.30 دولار، وشهادة ايداع "المصرية للاتصالات" عند 3.50 دولار وشهادة إيداع "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا" عند 0.20 دولار، وأخيرًا شهادة إيداع "المجموعة المالية - هيرمس" عند 2.50 دولار.
وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها خلال الأسبوع الماضي على تباين، ليصعد المؤشر الرئيسي وحيدًا بنسبة 0.02% عند 16349 نقطة فيما تراجع أداء بتقي المؤشرات، ليتراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.83% عند 805 نقطة، ونظيره الأوسع نطاقًا بـ0.03% عند 2062 نقطة.
وبلغت قيم التداول نحو 6.6 مليار جنيه مقارنة بـ2.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المقارن، فيما ظل رأس المال السوقي عند نفس المستوى للأسبوع الثاني على التوالي عند ٩١١ مليار جنيه.
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