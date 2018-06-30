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سيـــاســة
برلمانى يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول بيع تذاكر المونديال
السبت 30 يونيو 2018 07:22 م
تعرف علي الدول الأكثر طلبًا لتذاكر المونديال
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تعرف علي الدول الأكثر طلبًا لتذاكر المونديال
ياسمين فواز
أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ورئيس نادى كوم حمادة ان خروج المنتخب الوطنى لكرة القدم من كاس العالم بروسيا بالصورة التى أدت الى استياء كبير وغير مسبوق لدى الرأى العام المصرى تتطلب وقفة حاسمة من الحكومة.
وطالب " مرشد " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بسرعة تشكيل لجنة تقصى حقائق حول هذا الملف لكشف جميع الحقائق امام الرأى العام
كما تساءل النائب عاصم عبد العزيز مرشد قائلا : لماذا لم يتم الالتزام بالاتفاق الذى تم بين البرلمان واتحاد كرة القدم بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس النواب والرقابة الإدارية والأمن الوطنى تتولى بيع تذاكر المنتخب فى كأس العالم للجمهور تحقيقا لمبدأ الشفافية خاصة أن بيع التذاكر تم بطرق غير شرعية وفق قوله.
وطالب بتحقيق عادل ونزيه فى بيع التذاكر وإعاده بيعها في السوق السوداء خاصة والمؤتمر الصحفى لاتحاد الكرة كان عبارة عن كلام مرسل ولم يتعرض للمخالفات.
وكان اتحاد الكرة نفى في بيان سابق وجود أي تلاعب أو مخالفات بتذاكر المونديال
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