علاء أبو زيد محافظ مطروح

معتز محمود



اعتمد محافظ مطروح، اللواء علاء فتحي أبوزيد، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوى للتمريض، بنسبة نجاح 93،6%.



وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، الدكتور محسن طه، أن عدد المتقدمين للامتحانات 110 طالبات، نجح منهن 103 طالبات على مستوى المحافظة، وتم إجراء الإحصائيات الأساسية الخاصة بالنتائج، مضيفًا أن إجمالي نسبة النجاح بمدرسة التمريض في مدينة مرسى مطروح 96،5%، فيما بلغت نسبة النجاح بمدرسة مدينة الحمام 83،3 %، وليكون إجمالى نسبة النجاح على مستوى مدارس المحافظة 93،6%.



وقدم محافظ مطروح، التهنئة للطلاب الأوائل متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، وأشاد بجهود مديرية الصحة لتأهيل كوادر من أبناء المحافظة للعمل بمستشفياتها، مؤكدا على الاهتمام المتواصل بقطاع الصحة بمطروح لما يمثلة من أهمية كبرى، حيث تم دعم قطاع الصحة بالمحافظة من خارج الموازنة بـ53 مليون جنيه، وأن هذا الدعم بجانب الأجهزة العينية مع ما يتم حاليًا من تطوير شامل لجميع المستشفيات لتواكب الطفرة التنموية التي تتم على أرض المحافظة.