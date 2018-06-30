النائب العام: تسلمنا من روما الآثار المصرية المهربة

المستشار نبيل صادق النائب العام

نجوى عبد العزيز



أعلن المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم السبت، عن وصول القطع الأثرية المصرية السابق تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية، إلى مطار القاهرة.



كانت النيابة العامة، قد تلقت إخطارًا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام تعليمات بفتح تحقيقات موسعة في هذا الشأن.