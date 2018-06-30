وزير التجارة: حريصون على استكمال خارطة الطريق بين مصر وبيلاروسيا

عمرو نصار: حريصون على استكمال خارطة الطريق الموقعة بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة



محمد ريحان



أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أهمية المضى قدماً لاستكمال خارطة الطريق الموقعة بين مصر وبيلاروسيا في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة لتنفيذ عدد من مشروعات التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيراً الى أنه يجرى حالياً التنسيق لعقد اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام الحالى.



جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة والتي تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.



حضر اللقاء أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية ودينيس ميلفسكى المستشار التجارى بالسفارة البيلاروسية.



وقال الوزير إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً حيث سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا خلال العام الماضي 97.4 مليون دولار مقارنة بـ 58 مليون دولار عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 68%، مشيراً الى ان الصادرات المصرية لبيلاروسيا حققت عام 2017 نسبة زيادة قدرها 47% مقارنة بعام 2016 .



وأشار نصار الى أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات في المجال الصناعي بين مصر وبيلاروسيا خلال المرحلة الماضية والذي اسفر عن انشاء 21 مشروعا مشتركا اغلبها في المجال الصناعى، لافتا الى أهمية تعزيز دور مجتمعي الأعمال بالبلدين لينعكس في صورة مشروعات تعاون ملموسة تخدم منظومة النمو الاقتصادي بالبلدين على حدٍ سواء.



ولفت الوزير الى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مجتمع الاعمال في الدولتين وذلك من خلال مجلس الاعمال المصري البيلاروسي المشترك والذى تم مؤخراً اعادة تشكيل الجانب المصري به وذلك بهدف القيام بدوره المحورى فى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بما يسهم فى تيسير حركة التجارة البينية وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة.



وبدوره سلم سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة رسالة تهنئة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة من نظيره البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش على توليه حقيبة التجارة والصناعة بالحكومة الجديدة، مشيراً الى اهمية استكمال مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين واتمام كافة مشروعات التعاون القائمة بما يخدم منظومة النمو الاقتصادي بمصر وبيلاروسيا.



واشار راتشكوف الى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة، مشيراً الى أن بيلاروسا تقوم بدور كبير فى دفع المفاوضات الرامية الى توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى.