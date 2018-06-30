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سيـــاســة
مصر تدين الهجوم على مقر قوة مجموعة دول الساحل بمالى
السبت 30 يونيو 2018 02:13 م
وزارة الخارجية مصر
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وزارة الخارجية مصر
سمر السيد
أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 30 يونيو الحالى، الهجوم الذى استهدف مقر قوة مجموعة دول الساحل الخمس فى مالى، مما أسفر عن وفاة نحو جنديين ماليين وإصابة آخرين، فضلا عن مقتل عدد من المهاجمين.
وأعربت مصر عن خالص التعازى لأسر الضحايا، مؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب مالي الشقيق في مواجهة الإرهاب.
كما أكد البيان على دعم مصر لقوة مجموعة دول الساحل الخمس في مواجهة تلك الظاهرة التي تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة.
وزارة الخارجية
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