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بورصة وشركات
تراجعات جماعية لمؤشرات البورصة بالربع الثاني من 2018
السبت 30 يونيو 2018 01:49 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أسماء السيد
خيم التراجع على مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنسب تراوحت بين 6 إلى 8 %.
وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 6.3% عند 16349 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.6% عند 805 نقاط، إضافة إلى متساوي الأوزان الذي تراجع بـ 8% ليسجل 2062 نقطة.
وبلغ رأس المال السوقي بنهاية الربع الثاني من 2018 نحو 911 مليار جنيه بانخفاض 7%.
البورصة المصرية
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