برلماني يتساءل عن جدوى حصول مصر على الرعاية الإقليمية للمونديال؟

النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية

ياسمين فواز



تقدم النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن نتائج توقيع الوزارة، منتصف يونيو الجارى، عقد حق الرعاية الإقليمية مع الاتحاد الدولى لكرة القدم لمونديال كأس العالم بروسيا.



ووقعت حملة "مصر - اكتشف واستثمر" الحكومية، يونيو الجارى، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح راعياً إقليميًا إفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018"، بهدف الترويج لمصر كوجهة للاستثمار العالمي، ولجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم.



وتساءل الجوهرى، في تصريحاته لـ" المال"، عن مدى جدوى العقد المبرم وحجم الأموال التي تم إنفاقها بهدف جذب مزيد من الاستثمارات لمصر خلال مونديال كأس العالم، إضافة الي النتائج التي حققتها وزارة الاستثمار من الحملة ؟



وشدد على ضرورة كشف الوزارة عن حجم الفرص الاستثمارية التي حصلت عليها كنتاج للحملة التي روجت لها خلال المونديال بروسيا، خاصة بعد افتتاح الهيئة العامة للاستثمار جناح مخصص لمصر فى منطقة التشجيع "FAN ZONE" بمدينة سان بطرسبرج بروسيا لعرض خريطة مصر الاستثمارية وتحقيق أهدافها المرجوة.



وقال الجوهرى إنه كان من الأفضل التسويق استثماريا من خلال دعوه المستثمرين بسفارتنا بالخارج وعقد لقاءات واجتماعات معهم، وشرح قانون الاستثمار وترجمته وعرض الخريطه الاستثمارية، إلى جانب استغلال تلك الفرصة سياحياً بافتتاح مكاتب سياحية تروج للعروض والأماكن السياحية بمصر، إلى جانب مخاطبة الجانب الروسي لتوفير جناح يتم من خلاله عرض منتجات الشباب المصرى وتسويقها علي هامش مباريات كأس العالم، خاصة وأن حدث مثل المونديال ملتقى لكثير من دول العالم ما سينعكس على الشباب المصرى بفرص تسويقية تساهم في كسر أزمة البطالة.