برلماني يطالب باستدعاء 3 وزراء بسبب مشاكل شركات الحديد والصلب

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



قدم النائب عبد الحميد كمال صباح اليوم، طلب إحاطة عاجل لاستدعاء 3 وزراء للمجلس بعد عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب الأسبوع الجاري بسبب مشاكل وأزمة شرمات الحديد والصلب وحماية الصناعة المصرية الوطنية.



وأضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور يطالب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس استدعاء كلا من السادة وزراء الصناعة والبترول والكهرباء بسبب معاناة مصانع الحديد والمنتجات المعدنية بسبب انعدام وجود إجراءات حمائية لهذه الصناعات الوطنية مع الارتفاع الكبير لمدخلات أسعار الغاز والكهرباء وتأثيرات ذلك على الصناعات المصرية ومشتغيليها .



إضافة إلى زيادة تكلفة الإنتاج وانعدام الجدوي الاقتصادية لبعض تلك الصناعات مما يؤثر على المستهلك المصري، وبسبب استيراد الكثير من الواردات من المنتجات المعدنية.



وتابع النائب " حيث يتم استيراد الصاج وبعض المسيوكات وقطع الغير والمستلزمات التصنيع وبروفيلات الألمونيوم والمنتجات الأخري النصف مصنعة ، يضاف إلى ذلك مشاكل قطاع المشغولات مع الجمارك والبنوك".



وأضاف النائب كما يحدث مغالات فى بيع الأراضي للمصانع الجديدة والمزيدات على استخراج رخص المصانع الجديدة مما يؤثر على المصنعين ورجال الأعمال وفي النهاية على مستقبل الصناعة المصرية الوطنية.



واختتم النائب " إعمالاً لنصوص الدستور ولائحة المجلس برجاء استدعاء وزراء الصناعة والبترول والكهرباء للاهمية لمناقشة الموضوعات فى اجتماع مشترك مع لجنتي الصناعة والبيئة والطاقة.