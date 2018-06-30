EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
تخارج 30 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية للأسبوع الثالث
السبت 30 يونيو 2018 12:29 م
بنك أوف أمريكا
أخر الأخبار
بنك أوف أمريكا
خالد بدر الدين
أعلن محللو بنك "أوف أمريكا ميريل لينش" -فى نهاية الأسبوع الماضى- أن صناديق الأسهم العالمية تكبدت ثالث أكبر نزوح أموال أسبوعي لها على الإطلاق هذا الأسبوع، في ظل سحب 29.7 مليار دولار من الأصول عالية المخاطر، مع استمرار أثر المخاوف من تنامي الحماية التجارية الأمريكية.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن تخارج المستثمرين من صناديق الأسهم الأمريكية بلغ 18 مليار دولار، ومن صناديق الأسهم والدين بالأسواق الناشئة 7 مليارات دولار في يونيو، وبعد نزوح 8 مليارات دولار في مايو، يتناقض تمامًا مع أرقام الأسبوع السابق عندما كانت الولايات المتحدة هي سوق الأسهم المتقدمة الوحيدة التي اجتذبت تدفقات المستثمرين.
وأظهرت بيانات إي.بي.اف.آر، التي استشهد بها بنك أوف أمريكا، أن صناديق الأسهم الأمريكية فقدت 24.2 مليار دولار، في ثالث أكبر نزوح أسبوعي تشهده على الإطلاق، وفي ختام نصف سنة أول اتسم بالتقلبات الشديدة، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية وتنامي الحماية التجارية في أنحاء العالم.
وتسارع نزوح الأموال عن صناديق الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة مع قيام المستثمرين بالتخارج من الأصول، مراهنين على تضرر الاقتصادات الناشئة من جراء زيادة قوية في الدولار الأمريكي.
وعانت الأسهم الأوروبية من تدفقات خارجة للأسبوع السادس عشر على التوالي، وخرج 3.9 مليار دولار من صناديق المنطقة في حين اجتذبت اليابان 2.6 مليار دولار.
لكن قطاع التكنولوجيا واصل جذب أقوى التدفقات وبلغت 0.8 مليار دولار ليصل الإجمالي منذ بداية السنة إلى 19 مليار دولار، في حين خرجت 9 مليارات من صناديق جميع القطاعات الأخرى ليصبح قطاع التكنولوجيا الأكثر متانة في مواجهة المخاوف التجارية، وإن كانت تهديدات فرض قيود على الاستثمار الصيني في التكنولوجيا الأمريكية هذا الأسبوع قد أضرت بالأسهم.
أخبار البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا