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استثمار
عضو اتحاد الكرة: مستثمرون عرب يدرسون الاستحواذ على أندية أخرى بالدوري
السبت 30 يونيو 2018 03:02 ص
أندية الدورى
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أندية الدورى
المال - خاص:
قال سيف زاهر عضو اتحاد كرة القدم المصري، بعد منتصف ليلة السبت عبر فضائية اون سبورت إن لديه معلومات تشير إلى اعتزام أكثر من مستثمر عربي الاستحواذ على أندية كرة قدم بالدوري المصري.
وكان زاهر يستضيف احمد حسن المتحدث باسم نادي الاهرام سبورت ( الاسيوطي سابقا)، بعد أن أتم تركي ال الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، الاستحواذ عليه في صفقة تردد انها جاوزت ٥٠٠ مليون جنيه.
وأعلن نادي الاهرام تعيين حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الاهلي، رئيسا للنادي، بجانب الإعلان عن إتمام عدد واسع من الصفقات لشراء لاعبين من الدوري المصري والدوريات الأجنبية بملايين الدولارات.
وأكد حسن أن "الأهرام سبورت" عرض على النادي الاهلي استعارة حارسه الدولي محمد الشناوي مقابل ٤ ملايين دولار، وقوبل العرض بالرفض.
الدوري المصري
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