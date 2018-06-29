مهاب مميش يوقع غدًا إنشاء أكبر مجمع للكيماويات

نادية سلام





يشهد، غدًا السبت، توقيع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار، بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.





ومن المنتظر توقيع عقود مشروعات أخرى استثمارية تصل إلى 15 عقدًا بمنطقة الهيئة الاقتصادية.





الجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي شهد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة؛ لمناقشة مطالبة شركة التحرير للبتروكيماويات بإدخال بعض التعديلات على بنود الترخيص لها بمزاولة وحق أولوية تراكى السفن على رصيف الهيئة (السخنة 1)؛ حتى يتسنى للشركة مخاطبة الجهات المانحة لتمويل مشروع إنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات للموافقة على تنفيذ الأعمال البحرية لصالح الهيئة بتكلفة 500 مليون دولار وتشمل رفع كفاءة الرصيف الحالي وإنشاء رصيف جديد بطول 400م وتوفير 2 قاطرة بحرية كاملة التجهيزات.





واستعرض المهندس باسل الباز، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة شركات كربون، شرحًا تفصيليًّا للمشروع الواقع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 5 ملايين متر مربع بتكلفة 11 مليار دولار، ويبلغ حجم التداول عند التشغيل 14 مليار دولار سنوياً، وتبلغ قيمة الصادرات 8 مليارات دولار سنويًّا بعد اكتمال المشروع.





ويمثل المشروع أهمية خاصة في تنمية الاقتصاد ويعتبر قاعدة لانطلاق العديد من المشروعات التكميلية المتوسطة والصغيرة التي تتيح فرص كبيرة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب للعمل في مصر من خلاله، كما يعمل على توفير 35 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، و3 آلاف فرصة عمل عند تشغيل المشروع، و25 ألف فرصة غير مباشرة في مجال الخدمات والدعم.



