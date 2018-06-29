الاستثمار تقرر عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لحل مشاكل المشروعات

أحمد عاشور



تعلن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة كل التحديات التي تواجههم في التوسعات الاستثمارية، برعاية وحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.





وسوف تعقد اللقاءات يوم الأحد في الأسبوع الأول من كل شهر من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء بمقر الوزارة الكائن في 3 طريق صلاح سالم مدينة نصر القاهرة.



