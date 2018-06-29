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استثمار
الاستثمار تقرر عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لحل مشاكل المشروعات
الجمعة 29 يونيو 2018 10:06 م
وزارة الاستثمار
أخر الأخبار
وزارة الاستثمار
أحمد عاشور
تعلن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة كل التحديات التي تواجههم في التوسعات الاستثمارية، برعاية وحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وسوف تعقد اللقاءات يوم الأحد في الأسبوع الأول من كل شهر من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء بمقر الوزارة الكائن في 3 طريق صلاح سالم مدينة نصر القاهرة.
وقالت الوزارة، في إعلان، منذ قليل، إنه على المستثمرين الراغبين في الحضور تقديم طلباتهم قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل، وذلك على النموذج المعد لذلك، وإرسالها على الموقع الإلكتروني التالي:
[email protected]
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