تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 630 جنيهًا

الذهب 22

عمر سالم



تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بنحو 3 جنيهات خلال التعاملات اليومية، نتيجة تراجع بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21، اليوم، نحو 630 جنيهًا للجرام، مقابل 633 جنيهًا أمس.



فيما سجل عيار 18 قيمة 540 جنيهًا، وعيار 24 نحو 720 جنيهًا بدلًا من 723 جنيهًا أمس، وسجلت الأوقية 1250 دولارًا، بدلًا من 1252 دولارًا أمس.



وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 5045 جنيهًا بدلًا من 5057 جنيهًا أمس.