بالصور.. السيسي يلتقي ضباط وجنود المنطقة الشمالية العسكرية

المال- خاص



أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم صلاة الجمعة، بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية.



والتقى الرئيس عقب ذلك بالضباط والصف والجنود، ورافقه وزير الدفاع الفريق محمد زكي.

