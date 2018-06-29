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سيـــاســة
بالصور.. السيسي يلتقي ضباط وجنود المنطقة الشمالية العسكرية
الجمعة 29 يونيو 2018 06:44 م
السيسي
أخر الأخبار
السيسي
المال- خاص
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم صلاة الجمعة، بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية.
والتقى الرئيس عقب ذلك بالضباط والصف والجنود، ورافقه وزير الدفاع الفريق محمد زكي.
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