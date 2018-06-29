خالد العناني : عودة الآثار المهربة إلى إيطاليا خلال أيام

جهود متواصلة لاسترداد رأس نفرتيتي من ألمانيا





دعاء محمود









أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أنه، خلال أيام قليلة، سيتم استرداد الآثار المصرية التي تم ضبطها في إيطاليا، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، سافر إلى هناك لمتابعة هذا الأمر.





كانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت، في مايو الماضي أن "شرطة الآثار والسياحة الإيطالية قامت بإبلاغ السفارة المصرية في روما في 14 مارس الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية، من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية"، مؤكدة أن تحقيقا بدأ في مصر للتأكد من أن هذه القطع أصلية.





كان النائب العام نبيل صادق، قد أعلن، منذ ايام، أن إيطاليا وافقت على تسليم مصر قطعًا أثرية مصرية تم ضبطها أثناء تهريبها في حاوية دبلوماسية قبل شهر.





وأضاف الوزير، في تصريحات له، أن النيابة العامة المصرية تجري التحقيقات في الواقعة، ومن المقرر الإعلان من جانبها عن كل التفاصيل المتعلقة بالقضية، في بيان صحفي فور عودة الآثار المصرية من إيطاليا.





يُذكر أن وزير الآثار كلف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى إيطاليا لتسلّم القطع الأثرية المصرية التي ضبطتها السلطات الإيطالية بمدينة ساليرنو.



