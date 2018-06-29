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اقتصاد وأسواق
خالد العناني : عودة الآثار المهربة إلى إيطاليا خلال أيام
الجمعة 29 يونيو 2018 06:41 م
وزير الآثار حالد العناني 5
أخر الأخبار
وزير الآثار 669
جهود متواصلة لاسترداد رأس نفرتيتي من ألمانيا
دعاء محمود
أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أنه، خلال أيام قليلة، سيتم استرداد الآثار المصرية التي تم ضبطها في إيطاليا، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، سافر إلى هناك لمتابعة هذا الأمر.
كانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت، في مايو الماضي أن "شرطة الآثار والسياحة الإيطالية قامت بإبلاغ السفارة المصرية في روما في 14 مارس الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية، من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية"، مؤكدة أن تحقيقا بدأ في مصر للتأكد من أن هذه القطع أصلية.
كان النائب العام نبيل صادق، قد أعلن، منذ ايام، أن إيطاليا وافقت على تسليم مصر قطعًا أثرية مصرية تم ضبطها أثناء تهريبها في حاوية دبلوماسية قبل شهر.
وأضاف الوزير، في تصريحات له، أن النيابة العامة المصرية تجري التحقيقات في الواقعة، ومن المقرر الإعلان من جانبها عن كل التفاصيل المتعلقة بالقضية، في بيان صحفي فور عودة الآثار المصرية من إيطاليا.
يُذكر أن وزير الآثار كلف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى إيطاليا لتسلّم القطع الأثرية المصرية التي ضبطتها السلطات الإيطالية بمدينة ساليرنو.
ولفت العناني إلى أن أي قطعة أثرية مصرية تعرضت للسرقة سيتم استردادها وفقًا لآليات عمل الوزارة، مؤكدًا أن هناك جهودًا متواصلة من أجل استعادة رأس الملكة نفرتيتي من ألمانيا.
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