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طاقة
الحكومة توقع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط.. غدًا
الجمعة 29 يونيو 2018 03:15 م
عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات
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عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات
- المشروع باستثمارات 10.9 مليار دولار.. ويوفر 48 ألف فرصة عمل
المال - خاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غداً السبت، مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الاوسط، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.
ويتم التوقيع بين الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، باستثمارات تقدر بـ10.9 مليار دولار، ويقام المشروع على مساحة تبلغ 5 ملايين م2، ويوفر 48 ألف فرصة عمل.
وعقد -مساء أمس- رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً، حضره المهندس طارق الملا، وزير البترول، والمهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عضو مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، لمتابعة الخطوات النهائية قبل توقيع العقود.
وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بتوفير منطقة سكنية للعاملين بالمشروع، والاعتماد على المكون المحلى فى الإنشاءات، والعمل على ضغط البرامج الزمنية للتنفيذ، والاهتمام بتدريب العاملين.
وأكد أن هذا المشروع يتوافق مع استراتيجية البتروكيماويات ويمثل قيمة مضافة لهذه الصناعة فى مصر، ويتم تنفيذه باستثمارات كبرى، وبتمويل من مؤسسات دولية.
ورحب الفريق مهاب مميش بتنفيذ هذا المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التأكيد على ضرورة سرعة البدء فى التنفيذ، وأن مصر فى احتياج للمنتجات.
وأوضح المهندس باسل الباز، أن المشروع سيتم فيه الاعتماد على المكون المحلى، ويوجد مركز تدريب وتميز به بتكلفة 50 مليون دولار، كما أنه يضم منطقة سكنية، بالاضافة إلى أن تنفيذه سيستغرق 41 شهراً وهذه أقل مدة زمنية ممكنة، وأن مكونات المشروع 11 مصنعاً.
رئيس الوزراء
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