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استثمار
طلب إحاطة لرئيس الوزراء حول مشروع بورتو بورسعيد السياحى
الجمعة 29 يونيو 2018 11:54 ص
البرلمان
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البرلمان
أمانى العزازى
تقدم النائب أحمد فرغلى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يستفسر فيه عن أسباب قيام محافظة بورسعيد بتوقيع بيع عقود 90 فدانا غرب المحافظة تطل على الشاطئ مباشرة إلى شركة عامر جروب بسعر المتر 1290 جنيها، ولفت فرغلى إلى أن سعر بيع المتر يعتبر سعرا بخسا لا يعادل سعر المتر فى هذه المنطقة على شاطئ البحر.
وقال إن الشركة طرحت وحدات المشروع بسعر 15 ألف جنيه للمتر، وهو سعر مبالغ فيه، كما أنها لم تسدد سوى 10% من إجمالى ثمن سعر الأرض حتى الآن.
وطالب النائب بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس للوقوف على تفاصيل وإجراءات المشروع الترفيهى السياحى (بورتو بورسعيد).
يذكر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد قام بتوقيع عقد مع مجموعة عامر جروب أبريل الماضى بعد مفاوضات استغرقت عامين لإقامة مشروع بورتو بورسعيد على مساحة 90 فدانا غرب المحافظة ويشمل المشروع إقامة مارينا لليخوت ورصيفا لتراكى اللنشات وفندقا خمس نجوم وشققا سكنية وناديا ومدرسة ومطاعم ومستشفى لخدمة أبناء المحافظة، ويستغرق إنشاؤه 4 سنوات ويوفر 6 آلاف فرصة عمل ويتكلف 3 مليارات جنيه.
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