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رياضة
نادي الأهرام: عرضنا على الأهلي 2 مليون دولار لشراء الشناوي
الجمعة 29 يونيو 2018 02:39 ص
محمد الشناوي
أخر الأخبار
محمد الشناوي
أو الإعارة موسمين بـ 4 ملايين دولار وراتب للاعب 800 ألف دولار
المال- خاص
أعلن نادي الأهرام (الأسيوطي سابقا) الجمعة عن تقدمه بعرض للنادي الأهلي للتعاقد مع الحارس محمد الشناوي بمبلغ 2 مليون دولار.
جاء ذلك بحسب تدوينة عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر فيسبوك
وبحسب التدونية "تقدم
نادي الأهرام ببيراميدز رسميا بعرض للنادي الأهلي بطلب التعاقد مع الحارس محمد الشناوي بمبلغ ٢ مليون دولار.. وقد تسلم النادي الأهلي الطلب بصورة رسمية".
وفي وقت لاحق من اليوم الجمعة، قال نادي الأهرام في تدوينة جديدة "
نادي الأهرام بيراميدز تقدم بعرض آخر للنادي الأهلي بطلب إعارة الحارس محمد الشناوي لموسمين بمبلغ 4 ملايين دولار وراتب للاعب 800 ألف درلار"
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