نادي الأهرام: عرضنا على الأهلي 2 مليون دولار لشراء الشناوي

أو الإعارة موسمين بـ 4 ملايين دولار وراتب للاعب 800 ألف دولار



المال- خاص



أعلن نادي الأهرام (الأسيوطي سابقا) الجمعة عن تقدمه بعرض للنادي الأهلي للتعاقد مع الحارس محمد الشناوي بمبلغ 2 مليون دولار.



جاء ذلك بحسب تدوينة عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر فيسبوك



وبحسب التدونية "تقدم نادي الأهرام ببيراميدز رسميا بعرض للنادي الأهلي بطلب التعاقد مع الحارس محمد الشناوي بمبلغ ٢ مليون دولار.. وقد تسلم النادي الأهلي الطلب بصورة رسمية".













نادي الأهرام بيراميدز تقدم بعرض آخر للنادي الأهلي بطلب إعارة الحارس محمد الشناوي لموسمين بمبلغ 4 ملايين دولار وراتب للاعب 800 ألف درلار"

وفي وقت لاحق من اليوم الجمعة، قال نادي الأهرام في تدوينة جديدة "