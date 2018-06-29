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رياضة
اﻷهرام يتعاقد مع ثنائي برازيلي جديد ونجم اﻹسماعيلي
الجمعة 29 يونيو 2018 12:31 ص
اﻷهرام يتعاقد مع ثنائي برازيلي جديد ونجم اﻹسماعيلي
أخر الأخبار
اﻷهرام يتعاقد مع ثنائي برازيلي جديد ونجم اﻹسماعيلي
علي المصري، أحمد صبري
واصل نادي اﻷهرام الرياضي "اﻷسيوطي سبورت سابقا"، صفقاته القوية استعدادا لبدء الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والمزمع إنطلاقه يوم 3 أغسطس المقبل.
ووقع النادي مع اللاعب المتميز أرتور كايكي "26 سنة"، منتقلاً من فريق شابيكوينسي البرازيلي، باﻹضافة لأحد أهم المواهب البرازيلية الشابة كارلوس أدواردو "21 سنة".
كما أتم النادي صفقة انتقال لاعب وسط النادي الإسماعيلي المتميز محمد فتحي "24سنة" لينضم الثلاثي رسميا لنادي الأهرام.
ويحاول مسئولي النادي في الوقت الحالي، ضم رباعي النادي المصري أحمد جمعة وأحمد أيمن منصور وأحمد شكري، وناصر منسي لاعب الداخلية.
كما يرغب النادي في التعاقد مع ثنائي سموحة المهدي سليمان ورجب بكار، وثنائي الزمالك علي جبر وطارق حامد، ومحمد عواد حارس الوحدة والمعار من الإسماعيلي، بشرط توصل الأهرام لإتفاق مع النادي المصري ونظيره السعودي.
وفي سياق متصل، أعلن نادى الأهرام الرياضي، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" أنه حصل على كافة الموافقات الرسمية لاسمه الجديد نافيا عن عدم وجود اى احتجاجات من قبل مؤسسة الأهرام الصحفية .
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