البطاريق تستعد لأول عرض بمصر خلال أيام

ماجد الفطيم للمشاريع تنفرد بأول عرض ترفيهي غير تقليدي للبطاريق على الجليد فى إفريقيا





"سكي مصر" تبدأ أولى تجاربها التعليمية والترفيهية عن البطاريق، لأول مرة فى مصر







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بعد طول انتظار، بطاريق القطب الشمالي جايين يوم ١ يوليو، وخاصة أشهر بطريق في مصر"

بدور إبراهيمأعلنت ماجد الفطيم للمشاريع ـ الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ـ بدء أول تجربة تعليمية ترفيهية في مصر حول طيور البطاريق القطبية في "سكي مصر" بمول مصر بمدينة السادس من أكتوبر.وتعد "سكي مصر" أول وجهة ترفيهية من نوعها فى مصر وأفريقيا للتزلج على الجليد والاستمتاع بالحديقة الثلجية بمشاركة واحدة من أروع أنواع طيور القارة القطبية، والتى سيتمكن الزائرين من لقائها فى سابقة هى الأولى من نوعها للتعرف على هذه المخلوقات الرائعة وجها لوجه داخل مصر، من خلال برامج تعليمية ترفيهية مبهرة، والتى تحرص ماجد الفطيم للمشاريع على تقديمها لإضفاء المعرفة والترفيه على زائري "سكي مصر" وخاصة طلاب المدارس الذين يكتسبون حصيلة متميزة من المعلومات بطريقة ترفيهية ممتعة.وقال عمر البنا الرئيس الإقليمي لماجد الفطيم للمشاريع- مصر "حرصنا على قدوم هذه النوعية من طيور البطاريق القطبية المذهلة ، يهدف فى المقام الأول إلى الترفيه عن أفراد الأسرة المصرية بمختلف أعمارهم، وإثراء التجربة التعليمية و الترفيهية التي تعد الأولى فى أفريقيا، لتمثل إضافة واعدة لإستثماراتنا فى السوق المصري، كما أن الإقبال الكبير الذى يشهده هذا المشروع يؤكد توفيقنا فى إختيار مصر لإقامة هذا المشروع الطموح الذي تم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير العالمية.وقد استقبلت ماجد الفطيم للمشاريع 10 بطاريق تمثل سلالتين ضمن 17 سلالة في مختلف أنحاء العالم وهما سلالة "Gentoo" التي تمثل ثالث أكبر سلالة بطاريق في العالم حجما، حيث يصل عدده إلى نصف مليون بطريق في العالم ويصل طوله إلى ما بين 61 – 76 سم ويتراوح وزنه بين 5.5 إلى 6.5 كيلوجرام ويتغذى على السمك والجمبري ويترواح عمره بين 15 إلي 20 عاما أو أكثر.أما النوع الثاني للبطاريق فيطلق عليها سلاسة "Chinstrap" التي تعد خامس أكبر سلالة بطاريق في العالم حجما ويصل عدده إلى 7.5 مليون بطريق في العالم ويتراوح طوله بين 45 إلى 63 سم ووزنه بين 2.5 إلى 4 كيلوجرام ويتغذى على السمك والجمبري والحبار ويتراوح عمره بين 15 إلى 20 عاما.ويأتى إقامة مشروع "سكي مصر" كإستثمار للنجاحات الكبيرة التى حققتها "سكي دبى" منذ إفتتاحها فى 2005، وتتطلع شركة ماجد الفطيم للمشاريع للمساهمة بهذا المشروع غير المسبوق فى أفريقيا فى رفع معدلات التدفق السياحى للبلاد، من خلال برامج ترفيهية تتيح للزائرين الإستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة التى تلائم جميع الأعمار والمستويات.وتقدم "سكي مصر" ثلاثة باقات مختلفة من التذاكر للزوار ، فعلى سبيل مثال تمنح باقة "PENG-FRIEND EN-COUNTER" إمكانية التواصل بشكل مباشر مع طيور البطريق، أما الباقة المتوسطة "SNOW PENG-FRIEND ENCUNTER" فتمنح الزوار رحلة كاملة إلى حديقة الثلج ، بالإضافة إلى مقابلة طيور البطريق، بينما توفر الباقة الثالثة الكاملة "SKI PENG-FRIEND ENCOUN-TER" إمكانية الوصول الكامل إلى حديقة الثلج ، ورؤية البطاريق، بالإضافة إلى الاستمتاع بدروس التزلج.وتستهدف "سكي مصر" جذب أكبر عدد من الزائرين، وهناك أسعار حصرية للمجموعات ورحلات المدارس والجامعات تشجع على الاستمتاع بهذه التجربة الرائعة و أيضا مجموعة متنوعة وشيقة من المناطق الترفيهية والألعاب الجليدية مثل سنو بارك، ومنطقه سنو بلاي والقطار السريع وبوب سليد وكرات الثلج العملاقة وتيوب رن و كافيهات مثل أفالانش كافيه وسنو فليك كافيه وأيس كيڤ كافيه.و يقدم أيضا المشروع تجربة متميزة في الوجهة الترفيهية الصديقة للبيئة، من خلال اتباع معايير بيئية صارمة للحفاظ عليها، واستخدام أحدث التقنيات العالمية لخفض إستهلاك الطاقة وإعادة تدوير المياه، كما أن معايير الأمان والسلامة فى "سكي مصر" هى الأحدث والأفضل عالمياً على الإطلاق، لضمان سلامة جميع الزائرين والعاملين.