مكاسب 5 بورصات بقيادة القاهرة وهبوط 3 منها الكويت

صعود البورصات



خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة القاهرة و الدوحة مع ارتفاع بورصة دبي بنسبة طفيفة بعد خسائر استمرت 11 يوما متتالية.



بينما استقرت السوق السعودية في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن تكوين مراكز جديدة قبيل إعلان الشركات عن نتائج الربع الجارى الذى انتهت أيام العمل فيه اليوم وهبطت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها الكويت بنسب ضعيفة .



وقفز المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة بحوالى 1.1 % ليسجل 16349 نقطة مع ارتفاع أسعر أسهم شركة السويدي اليكتريك وشركة جلوبال تليكوم بحوالى 3.3 % و3.8 % على الترتيب.



وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر بورصة الدوحة كسب حوالى 1.1 % ليصل إلى حوالى 9024 نقطة بفضل ارتفاع سعر سهم شركة الملاحة القطرية 8 % وسعر سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 3.4 % بينما زاد مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.4 % ليتقدم إلى أكثر من 1311 نقطة .



وصعد مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.2 % ليتجاوز 2821 نقطة بالمئة ليتعافى من خسائر متواصلة منذ سجل سوم 12 يونيو الحالى أعلى مستوى منذ شهرين بفضل شركة الاتحاد العقارية التي قفز سعر سهمها 9.3 % وسعر سهم بنك دبي التجاري الذي ارتفع 5 % .



كما قفز سعر سهم شركة دريك آند سكل 3.3 % ليعوض بعض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق عندما انخفض 5.3 % والتي دفعت السهم للتراجع إلى مستوى 0.70 درهم (0.18 دولار) ليسجل أدنى سعر فى تاريخه بعد أن هبطت أسعار أسهم شركة دريك آند سكل في الجلسات الثلاث الأخيرة ليصل إجمالى هبوطها منذ بداية العام الجارى 67 % حتى الآن.



وهبط مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.3 % ليصل إلى حوالى 4560 نقطة بسبب انخفاض أسعار أسهم شركة دانة فاز بحوالى 1 % بعد أن أعلنت إنها تملك 6 ملايين دولار فى صندوق تديره وحدة تابعة لشركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة التى تعانى من مشاكل مالية خطيرة جعلت محكمة فى جزر كايمان المسجلة فيها أبر اج مصفيين مؤقتين لأبراج القابضة وأبراج لإدارة الاستثمارات في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لإعادة هيكلة ديونها.



وتضررت مجموعة أبراج بسبب نزاع مع بعض مستثمريها بخصوص استخدام أموال في صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار وتنفي المجموعة إساءة استخدام الأموال.



وخسر مؤشر بورصة الكويت حوالى 0.4 % لينزل إلى 4905 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بنسبية أقل بلغت 0.1 % ليتوقف عند حوالى 4572 نقطة.



وانخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 3 نقاط فقط ليستقر عند حوالى 8314 نقطة مع تراجع الكثير من الشركات القيادية في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن تكوين مراكز جديدة قبل الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني يوم الأحد القادم.



وقفز سعر سهم شركة جبل عمر للتطوير العقاري 4.9 % وارتفع سعر سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير 1 % بينما خسرت أسعار أسهم بنك الراجحي 0.6 % وهبط سعر سهم البنك الأهلي التجاري 1.3 % بينما تراجع سعر سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.8 % .