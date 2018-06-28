السيسي وملك البحرين يؤكدان ضرورة تعزيز التضامن بين الدول العربية

المال- خاص





تلقّى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تم تأكيد ضرورة تعزيز التضامن بين الدول العربية في ضوء الأزمات التي تعاني منها عدد من دول المنطقة والتحديات المتزايدة التي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية.





كما تم استعراض بعض ملفات العلاقات الثنائية، حيث أكد الزعيمان حرصهما على مواصلة العمل لدفع التعاون المشترك بما يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.



